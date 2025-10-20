Somníferos en la bebida, contradicciones, celos y agresividad: declaran los testigos del asesinato del Tera en Zamora

Testigos llamados por el Ministerio Fiscal han prestado declaración este lunes en el juicio con jurado popular que se sigue contra dos hombres y una mujer portugueses por el asesinato de otro vecino portugués residente en Verín (Orense) y cometido a finales de 2019 en el río Tera junto al lago de Sanabria.

Los testimonios que se han sucedido a lo largo de la mañana en la Audiencia Provincial de Zamora han versado sobre si el hombre y la mujer que están acusados como supuestos autores materiales del crimen echaban somníferos en la bebida a otros hombres y si él lo hacía por celos porque ella también mantenía relaciones sexuales a quienes drogaban de esa forma.

También se ha tratado de deducir de esos testimonios el nivel de agresividad de ambos, si ella maltrataba al fallecido y era agresiva con él y otros hombres o si aprovechaba su relación con algunos hombres para quitarles dinero de su pensión. También se ha aludido a la agresión hacia otro hombre al que golpeó al tirarle un servilletero en la cabeza en la celebración de su cumpleaños en un bar de Verín, unos días antes de aparecer el cadáver.

Se trata de asuntos de relación directa con el caso, ya que, según la investigación de la Guardia Civil, la pareja trasladó en coche al fallecido, le drogó haciéndole ingerir una bebida con somníferos y, tras maniatarlo y ponerle cinta aislante en la cabeza y un saco con cal viva en las piernas, arrojó su cuerpo al río. Posteriormente, se beneficiaron de su pensión aprovechando que ella era cotitular de su cuenta bancaria hasta que el caso fue resuelto cuatro años después y detenidos los acusados.

Las declaraciones de los testigos de este lunes en algunos casos han incurrido en contradicciones con los testimonios que ellos mismos habían prestado durante la fase de instrucción y en otros tenían lagunas mentales que hacían no recordar algunos de los episodios ocurridos hace seis años.

Una pareja que regentaba el bar de Verín en el que se celebró la fiesta de cumpleaños unos días antes del asesinato ha aludido al carácter agresivo y las amenazas de la acusada. Otra hostelera explicó que en una ocasión, la acusada le pidió que le ayudara a echarle somníferos en la bebida de un hombre con el que iba, a lo que ella se negó, y que le confesó que lo hacía porque era un hombre que tenía mucho dinero y se lo quería quitar. También explicó que otra testigo le dijo que la acusada le había confesado que una vez había discutido con un hombre y lo había tirado a un embalse.

Otro testigo, sin embargo, exculpó a ella y sostuvo que era el otro acusado como autor material del crimen quien le echó a él mismo pastillas en un vaso de vino porque tenía celos de ella y "la quería solo para él". Del fallecido, aseguró que desconocía si mantenía relaciones sexuales con la acusada y sostuvo que ella le quería como un padre.

También aseguró que el acusado de ser uno de los autores materiales del crimen podría haber implicado "por venganza" tanto a la mujer considerada coautora del asesinato como al hombre juzgado como cómplice debido a que este último fue el que sacó de la prostitución a la acusada.

Entre las declaraciones previstas en la jornada también figura la de un funcionario de prisiones portugués al que supuestamente uno de los acusados ofreció detalles del crimen cuando fue detenido por el asesinato, cuando se encontraba en libertad provisional.

La Fiscalía pide 25 años a cada uno de los dos acusados como supuestos autores materiales del crimen y catorce años al otro hombre acusado de cómplice, mientras que la defensa solicita la libre absolución de los tres y la acusación particular pide prisión permanente revisable para todos ellos. El juicio está previsto que se prolongue hasta el lunes de la próxima semana.