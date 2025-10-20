Cris S. Villegas, pintora: "Quiero que el público perciba los detalles de la naturaleza"

La pintora de origen palentino Cris S. Villegas presenta un total de 27 obras en una variada exposición que puede descubrirse hasta el próximo 22 de octubre en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

Regresa a Zamora con una exposición denominada "Naturaleza". ¿Qué puede descubrirse en ella?

Se pueden ver diferentes obras trabajadas sobre distintos soportes porque hay madera y algún lienzo. Una parte de la exposición es la primera vez que se muestra, dado que forma parte de un proyecto mayor que expondré en el 2027 en un espacio cultural en Cantabria. Además, hay una parte de la exposición dedicada al cielo, al mar y a la tierra. Se pueden ver unas conchas que están un poco estropeadas por el paso del tiempo, erosionadas con algas, también envejecidas. Luego está la parte de los pájaros, los nidos y los líquenes, que empecé ya a pintarlos en el 2018. Ha salido esta colección tan variada que tiene una unión a nivel cromático.

¿Por qué?

Porque existe un paralelismo cromático entre los diferentes matices del ocre, por ejemplo, que van desde el blanco dorado hasta el rojo púrpura, pasando por el amarillo claro. Estos pigmentos son los que destacan en mis pinturas junto con los dorados. Son los colores de Roussillon, en el sur de Francia, y el Sendero de los Ocres donde estuve este verano. Y estos son los colores de las tierras labradas de Castilla y de las piedras de Zamora en sus calzadas modernistas, en el Castillo y en las piedras de su muralla. Todos estos colores son los que conforman un poco mi pintura. Quiero que observe la gente todo ese paralelismo que hay en diferentes zonas del planeta.

Naturaleza" de Cris S. Villegas en Espacio 36. / José Luis Fernández / LZA

En muchos de sus cuadros emplea el pan de oro.

El pan de oro es algo que se lleva utilizando en los retablos, en las iglesias románicas y en diferentes tipos de arte a lo largo de todos los tiempos. Yo soy de Aguilar de Campoo, zona del románico, una tierra donde los artistas, a finales del siglo XIV y principios del XV, se iban a Italia a aprender de los renacentistas. Todo ese legado renacentista y románico que nos dejan nuestros antepasados, de alguna manera, te formas con él, te formas con esos conocimientos visuales y, más tarde, técnicos. De hecho, yo me formé con restauradores una vez concluida la carrera porque son los que realmente saben las técnicas de la pintura. La naturaleza es lo que trato también de plasmar en las pinturas. De ahí me llaman la atención nidos, líquenes, algas, que indican también un poco los niveles de contaminación de las perturbaciones forestales y de la contaminación acuática del planeta.

Fija su atención en detalles de la naturaleza que a ojos de un urbanita pueden pasar casi desapercibidos.

Son micromundos. Con mi pintura lo que quiero hacer es que la gente se fije en esos pequeños detalles. Los líquenes, por ejemplo, se unen generando nuevas estructuras que son abstractas cuando yo estoy trabajando algo totalmente realista, pero mis fondos son totalmente de pintura abstracta. A nivel visual, son muy interesantes también los nidos que son pequeñas arquitecturas. Cuando somos pequeños tenemos como esa magia de fijarnos en pequeñas cosas y coleccionamos tesoros, pero cuando somos mayores, se pierde todo eso.

Naturaleza" de Cris S. Villegas en Espacio 36. / José Luis Fernández / LZA

En la exposición mezcla distintas técnicas, ¿resulta algo habitual en usted?

Suelo trabajar varias pinturas a la vez porque si no, se hace muy pesado e incluso tedioso. Hay veces que estás con un cuadro y me digo: "he llegado hasta aquí". Y paso a otro. Puedo tener empezados hasta doce cuadros en el estudio e ir trabajándolos poco a poco.

Ha comentado que se formó como restauradora. ¿Ha trabajado como tal?

No, ni lo pretendo. Desde mi punto de vista es una profesión que no tiene nada que ver con el mundo creativo y además creo está muy poco valorada.

Público observa las obras de Cris S. Villegas en Espacio 36 / José Luis Fernández / LZA

Quizá porque nos falta mucha cultura artística...

Se ha quitado la educación artística de los colegios, estamos perdiendo en las humanidades, pero también hay mucha gente haciendo mucho trabajo de fondo que están creando y sembrando sus semillas en la educación. En mi caso, yo imparto educación artística a personas que van desde los 5 años hasta superar los 90, que es la alumna más adulta que tengo. Trabajo con museos en educación artística. Este año me han aprobado un proyecto de un museo de México, el Museo Regional de la Costa Oriental, Mureco, que está dentro de un parque nacional, a la vez dentro de un parque arqueológico y que dirige Carmen Gaitán Rojo, una gran dinamizadora de arte que está fomentando los proyectos internacionales.

Obras de Cris S. Villegas en Espacio 36. / José Luis Fernández / LZA

¿En qué consiste este proyecto?

Es el Proyecto Internacional Albas por el Medio Ambiente. Es el primer manifiesto artístico por la naturaleza en el que participan diferentes personas del mundo del arte, de la cultura y de la ciencia o personas que trabajan activamente por el medioambiente, como Raúl Alcanduerca, Joaquín Araujo, Odile de la Fuente, o personas muy conocidas, como Miriam Díaz Aroca o Magüi Mira donde se crea una obra digital a partir de unas alas que he pintado. Quiero alcanzar, al menos, los 500 participantes. El proyecto nace a partir de la impotencia que todos sentimos ante lo que está ocurriendo con el medio ambiente . España es muy rica en paisajes y en naturaleza. A mí me gustaría que se cuidara más todavía la naturaleza y que se respetaran más los árboles, pero eso tiene que ser yo creo que por pequeñas comunidades en cada zona. Se da prioridad a otras cosas y realmente no hay un plan que nos haga recuperar todo lo que se está perdiendo.