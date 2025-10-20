El PSOE de Zamora tacha de estafa las cuentas autonómicas: argumentos y postura sobre el AVE

La inversión de la Junta de Castilla y León en Zamora en el último ejercicio del que se han aprobado los presupuestos todavía es inferior a la de 2011, unos 86 millones de euros hace catorce años frente a los 84 millones del presupuesto de 2024, según ha denunciado el procurador autonómico del PSOE de Zamora José Ignacio Martín.

Sobre el borrador para el próximo año anunciado por el Gobierno regional, ha advertido que apenas se destina dinero para el nuevo centro de salud de Villalpando, que llega "desde 2006 presupuestado" y no hay ni un euro para otras infraestructuras sanitarias como el centro de especialidades de Toro o la mejora del hospital de Benavente. En materia de infraestructuras, ha recordado que tampoco hay "nada" para la carretera de Puebla a Rionor ni para la del Puente al límite de la provincia, la de Tábara a Fonfría, la de Moraleja del Vino a Casaseca de las Chanas o la de Lubián al límite con Galicia. Ha lamentado igualmente la falta de partidas para recuperar los municipios zamoranos afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda.

Por su parte, el procurador socialista Carlos Fernández ha asegurado que los presupuestos son "propaganda electoral, ahora que los comicios están cerca, muy a pesar de Mañueco, que si pudiera los convocaría en 2037".

La también procuradora del PSOE de Zamora y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez, ha asegurado que en la reunión de la mesa de las Cortes de este martes propondrá que no se admita a trámite la ley de presupuestos autonómicos para 2026 por tener "graves defectos de forma y no cumplir la ley". Ana Sánchez ha declarado en la rueda de prensa de valoración de los presupuestos del PSOE de Zamora que va a ser "coherente" con su voto y aunque está esperando el informe de los servicios jurídicos, la ley de presupuestos carece, como es preceptivo, del techo de gasto y tampoco tiene ley de medidas de acompañamiento ni informes del Consejo Económico y Social ni del Consejo Consultivo. Por ello, ha sostenido que "no cumple con los requisitos legales, incumple trámites esenciales y tiene graves defectos de forma".

Además, según ha agregado, el documento de presupuestos "no existe de forma oficial, son el cuento de la lechera". Ana Sánchez ha criticado que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco lleve quince días diciendo que el de 2026 va a ser un presupuesto histórico y ha advertido de que lo que va a pasar es que el borrador presupuestario "por primera vez en la historia se devuelve a los corrales", ha declarado utilizando un símil taurino. Ha sostenido que el presidente autonómico, al presentar esas cuentas hace "un ejercicio obsceno para pagarse los titulares" pero no tiene intención ninguna de sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026. Al respecto, ha tachado de "estafa" las cuentas y ha indicado que, tal y como se han presentado, cualquier ciudadano de a pie puede poner un recurso y tumbar el presupuesto.

Paradas del AVE

Sobre el recorte de paradas del AVE en Sanabria, Ana Sánchez ha asegurado que están tratando de convencer a Renfe para que mantenga las frecuencias y ha afirmado que como socialistas defienden los intereses de la comarca y apoyan a sus compañeros sanabreses.