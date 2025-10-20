La provincia de Zamora perdió más de un 20% de viajeros en septiembre

Muchos menos viajeros, pero más fieles. Este es el balance que arrojan los datos proporcionados por el Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León respecto al mes de septiembre. Zamora perdió en este periodo un 20,74% de viajeros. Es decir, uno de cada cinco de los que el pasado año optaron por la provincia como destino vacacional. Batacazo también en las pernoctaciones con un 14,79% menos que las que se registraron en septiembre de 2024. Ambos datos suponen las mayores caídas porcentuales de toda la comunidad.

El número de viajeros totales el pasado mes fue de 35.786 (frente a los 45.140 de septiembre de 2024), de los cuales 30.300 procedían del territorio nacional y 5.486 eran extranjeros. Las pernoctaciones alcanzaron las 58.813 (10.210 menos que hace un año), incrementándose las realizadas por los turistas de fuera de España en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio, con un grado de ocupación total del 22,79%.

Como punto positivo, destaca el crecimiento de la estancia media en los alojamientos, tanto de los visitantes españoles como de los extranjeros, cifrada de media en 1,64 días. Una mejora que contrasta con la ligera caída regional y sitúa a Zamora entre las provincias donde los visitantes pasan más tiempo, junto a Salamanca y Valladolid. Datos que reflejan que la provincia zamorana atrae a un turismo más fiel, de perfil nacional y cuyas estancias son algo más largas que la media de Castilla y León.

El sector hotelero es el que más acusa la pérdida de viajeros y pernoctaciones en este pasado mes, frente al turismo rural que resiste mejor la caída, evidenciándose que el visitante mantiene una preferencia por el entorno local, huyendo de las grandes aglomeraciones y optando por la tranquilidad y la naturaleza. Un perfil de turista más selectivo, que busca la calidad y reclama experiencias auténticas y completas.

Asimismo, destaca la subida de viajeros en las viviendas y apartamentos de uso turístico, junto al incremento de la estancia media en pensiones, alojamientos rurales y campings.

Todo ello refleja la predilección por Zamora de un tipo de turismo más planificado e interesado en disfrutar de la cultura, el patrimonio, la gastronomía y el entorno rural. Tendencia que, de cara al futuro, abre una oportunidad para seguir apostando por el impulso de productos turísticos de larga duración en los que se promuevan y se enlacen los distintos recursos con los que cuenta la provincia.

Incremento del número de alojamientos rurales

La oferta de alojamientos rurales aumenta en la provincia zamorana con 13 establecimientos más en un año. Oferta que se incrementa alcanzando 283 alojamientos que se ubican en pequeñas localidades y que se dividen en 207 casas rurales de alquiler, 56 posadas, 17 hoteles de turismo rural y 3 casas rurales de alojamiento compartido. En total, todos ellos suman 2.810 plazas disponibles, 105 más que las existentes en septiembre de 2024.

La oferta de viviendas de uso turístico (VUT) también ha experimentado en estos últimos doce meses un aumento con 37 nuevos establecimientos y cerca de 300 plazas más. En cuanto a su tipología, los más numerosos son los pisos turísticos con 272 disponibles para ser alquilados por los viajeros, aunque también pueden optar por alojarse en algunas de las 151 casas vacacionales repartidas por la provincia. Menos habituales son los bungalós, puesto que solo existen 41 y los chalés con solo 17 habilitados para este fin.

Respecto a los apartamentos turísticos, que se diferencian de las VUT en que están destinados específicamente para el alquiler a los visitantes, la oferta aumenta con dos establecimientos más y un incremento de 36 plazas más, en comparación con los datos registrados en el mismo periodo del pasado año.

El Parador de Benavente roza el lleno en la campaña estival

La ocupación media en los meses de julio y agosto en el Parador del Benavente rozó el lleno con más de un 97% de las plazas reservadas. Un dato que hace que, junto con el establecimiento emplazado de Tordesillas y el de Costa da Morte en Muxía (La Coruña), haya sido el más demandado de toda la red compuesta por cerca de un centenar de hoteles.

Por su parte, el Parador de Puebla de Sanabria también registró excelentes datos alcanzando en estos meses un 92% de ocupación, cifra superior a la media regional de la cadena hotelera, tal y como recoge la agencia Ical.

Dos personas en el interior del Parador de Benavente. | E. P. (ARCHIVO)

Satisfactoria temporada estival para los Paradores de Castilla y León cuya media de ocupación fue medio punto porcentual más que la registrada en el mismo periodo del año pasado. Los establecimientos de Benavente y Tordesillas lideran los datos de ocupación en julio y agosto, pese a que "se alejan del perfil de los tradicionales destinos de sol y playa", consolidando así la "apuesta histórica de la cadena hotelera por descentralizar el turismo y repartir la riqueza del sector por todo el territorio nacional", indican desde Paradores.

En este sentido, recuerdan que el 70% de los hoteles de la red está en municipios de menos de 35.000 habitantes, apostando por un turismo sostenible y descentralizado, que "impulsa el crecimiento de enclaves de interior, generando empleo, dinamizando economías locales y preservando el patrimonio histórico y cultural", subrayan.