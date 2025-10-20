Las personas mayores tendrán mayor capacidad de participación en Zamora

Zamora presenta uno de los índices de envejecimiento más altos de España, con cerca del 40% de población mayor de 60 años. Dato que subraya la necesidad de la creación de un Consejo Municipal de Mayores que permitirá dar voz directa a este colectivo y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.

El Ayuntamiento de la capital ha dado un paso más en la constitución de este órgano de consulta estable necesario para diseñar políticas sociales y culturales adaptadas a las personas mayores, dando respuesta a las demandas de asociaciones y agentes sociales que han solicitado la creación de este órgano en reiteradas ocasiones.

Tras la aprobación por unanimidad de la creación del Consejo en el Pleno, ahora se abre un periodo de información pública para que cualquier ciudadano pueda presentar propuestas y reclamaciones.

Entre los principales objetivos del Consejo se encuentran: garantizar la participación activa de las personas mayores en la vida municipal, mejorar la eficacia de las políticas públicas destinadas a este sector y coordinar recursos y programas para optimizar su impacto social.

Funciones del Consejo Municipal de Mayores

Las principales funciones que tendrá este órgano, cuyo ámbito de actuación se circunscribe al municipio de Zamora y está referido al sector de personas mayores de 60 años, serán la de recabar información sobre los temas que preocupan al colectivo en la ciudad y conocer la gestión municipal en las áreas y asuntos que les afectan, así como el interés por saber los asuntos o temas que se planteen y que les afecten para poder proponer soluciones. El órgano deberá también informar a requerimiento del ayuntamiento de posibles problemas específicos de los mayores, asesorar y consultar a los diferentes órganos municipales en aquellos temas que incumben a los mayores y proponer propuestas y participar en Planes de Actuación en materia de mayores en el Ayuntamiento.

Otras de sus funciones serán la de fomentar el desarrollo de servicios para el asesoramiento a los mayores en diversos temas y cuestiones, así como en su relación administrativa con el Ayuntamiento, impulsando la protección y promoción de la calidad de vida de los mayores, la participación de estas personas en la vida social municipal, fomentando el asociacionismo, el voluntariado y la cooperación.

Por otro lado, el Consejo Municipal de Mayores ejercerá de órgano de participación y comunicación, potenciando la coordinación entre las asociaciones y colectivos de personas mayores y las diferentes instituciones y entidades privadas que actúan en el ámbito del mismo, promoviendo la solidaridad intergeneracional, la aplicación de políticas integrales y la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al ámbito de actuación del Consejo. Por último, este nuevo órgano deberá centrarse en la promoción de la adhesión del municipio zamorano dentro de la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores del Imserso-OMS.

Constitución y funcionamiento

El Consejo Municipal de Mayores estará integrado por un presidente, que será el alcalde o el concejal en quien se delegue; un vicepresidente, elegido entre los miembros del órgano; un secretario, que deberá ser un funcionario de algunas de las áreas relacionadas con el consejo; y los vocales.

Respecto a su funcionamiento, el Consejo se reunirá de forma ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria cuando lo soliciten los dos tercios de sus miembros o la presidencia. Además, se deberán llegar a acuerdos con el máximo consenso posible y será necesaria la mayoría simple para aquellos asuntos que no sean especialmente relevantes y para aquellos en los que se requiera mayoría absoluta, deberá contemplarse en la convocatoria del Consejo Municipal correspondiente.