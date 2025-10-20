¿Cómo pedir la tarjeta Buscyl? Facilidades en Zamora

Aprender a hacer trámites electrónicos como la solicitud de la tarjeta Buscyl en ocasiones puede resultar complicado para personas que no tengan mucha experiencia en efectuar gestiones por internet.

Por este motivo, el Espacio CyL Digital de Zamora acogerá el próximo viernes, día 24 de octubre, un taller gratuito sobre "Cómo solicitar la Tarjeta de Transporte Buscyl por Internet", dirigido a personas interesadas en aprender a realizar este trámite digital de forma sencilla y segura.

La sesión, de carácter presencial, se desarrollará de 09:30 a 11:00 horas, con una duración de una hora y media y un máximo de ocho plazas. Está previsto que esta formación se ofrezca con periodicidad quincenal, aunque se ajustará a la demanda.

Durante el taller, los asistentes aprenderán a solicitar por sí mismos la Tarjeta Buscyl online y desarrollarán habilidades digitales útiles para otros trámites administrativos, como escaneo y digitalización de documentos, uso del correo electrónico, notificaciones electrónicas o ciberseguridad. El equipo de CyL Digital ofrecerá apoyo personalizado, resolverá dudas relacionadas con el procedimiento y explicará el uso del código QR de la tarjeta digital Buscyl en dispositivos móviles.

La inscripción previa, imprescindible, está abierta en la web cyldigital.es, por teléfono, en el número gratuito 900 909 752 o vía WhatsApp en el mismo número.

Para participar, es necesario presentar DNI o NIE y contar con un correo electrónico activo, que se podrá facilitar su creación durante el taller. En el caso de menores de edad, la solicitud debe presentarla el padre, madre o tutor legal, aportando la documentación correspondiente de ambos.

La Tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la web www.buscyl.es , adjuntando el DNI. En unos cinco días hábiles, el usuario recibe en su correo electrónico un código QR personal. Para quienes no disponen de correo electrónico, el QR se envía mediante correo postal.

Impulsar la tramitación online contribuye a reducir tiempos de gestión, eliminar barreras burocráticas y avanzar hacia una administración más eficiente y moderna. La Tarjeta Buscyl permite a las personas empadronadas en Castilla y León viajar gratuitamente en cualquier línea de transporte público titularidad de la Junta.

Otros cursos presenciales de CyL Digital en octubre

Este taller forma parte de la programación de octubre de CyL Digital en la provincia de Zamora, una oferta formativa que busca fomentar el desarrollo de las competencias digitales entre la ciudadanía. En la capital, la programación incluye cursos como ‘Aprende a utilizar Excel básico’, ‘Cómo usar Google Maps, StreetView y Google Earth’ y ‘Aplicaciones móviles para disfrutar de la naturaleza’.

Asimismo, en distintos municipios de la provincia se celebrarán otros talleres prácticos adaptados a las necesidades: ‘Aprende a utilizar Word básico’ en Tábara, ‘Reservas online: viajes y eventos’ en Morales de Valverde, ‘Aprende a utilizar Sacyl Conecta’ en Muelas del Pan, ‘Aprende a utilizar tu móvil Android’ en Pinilla de Toro, ‘Navegación y localización en la era digital: Google Maps y Family Link’ en La Bóveda de Toro y ‘Aprende a utilizar Excel medio (nivel 2)’ en Benavente.

Todas las actividades son presenciales, con plazas limitadas, y tienen el objetivo común de acercar el conocimiento digital y los servicios en línea a los ciudadanos de toda la provincia de Zamora.

Con iniciativas como estos talleres, se pretende impulsar la capacitación tecnológica de la ciudadanía y facilitar el acceso a los servicios públicos en línea, especialmente entre quienes cuentan con menos habilidades digitales, con el objetivo de reforzar la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo de una administración más moderna y eficaz.