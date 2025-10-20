Una peculiar Caperucita y el Festival de Son de Raíz, programados en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

La música brilla con luz propia esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

El liceo combina este semana folclore y tradición, con una doble de cita Festival Son de Raíz y las melodías de “Carmen” se convierten en la banda sonora de la Caperucita que presenta caraBdanza.

Festival

La nueva edición del Festival Son de Raíz da el pistoletazo de salida este viernes, día 24 de octubre. A partir de las 20.30 horas y con una entrada de 12 €, se podrá disfrutar de dos interesantes conjuntos. Por un lado, Serigosa, trío femenino cuyo objetivo es fusionar la tradición oral con las sonoridades contemporáneas reivindicando la voz de la mujer en la música tradicional ibérica; por otro, Prieto Picado, formación leonesa que trabaja la música de fusión con raíces tradicionales incorporando estilos como el jazz, la música latina y los sonidos balcánicos.

Público familiar

El teatro prosigue su actividad el domingo, día 26 de octubre a las 19.00 horas con entradas a 15 euros, con la compañía caraBdanza ofrece una nueva visión de Caperucita Roja.

Con el título de “Carmencita y el lobo” sube al escenario una propuesta para todos los públicos del cuento de Charles Perrault, que esta vez se apoya en la conocida partitura de Bizet, con la suite Carmen reinterpretada por Rodión Shchedrín. Otra novedad reside en que la obra se ubica en pequeña aldea española del siglo XIX.

Un momento de la representación. / Miguel Angel Ramos Castillo

La dramaturgia pretende, además de contar una historia para toda la familia, ahondar en la cara emocional de Carmen buscando relaciones y similitudes entre las dos protagonistas (Carmen y Caperucita), con el objetivo de tratar un tema muy actual: el juicio social al que se ven sometidas las víctimas como culpables o merecedoras de los problemas que les ocurren.

Entradas

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo desde las 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en la web del Teatro Ramos Carrión de Zamora.