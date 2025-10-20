El número de trabajadores extranjeros crece un 100% en Zamora en diez años

En una provincia envejecida como la de Zamora, donde el número de empadronados no para de descender año tras año, la llegada de trabajadores migrantes se convierte en la única esperanza para revertir la sangría poblacional. Y eso a pesar de que comparándola con otras provincias, el número de empadronados extranjeros tan solo supone algo más del 5% del total (en concreto 8.569 personas).

La fuerza laboral que representan las personas de fuera del país no para de ganar peso. Así, según datos del informe elaborado por el Sepe y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de empleados en Zamora asciende a algo más de 60.000 personas, de los que más de 4.000 son de fuera de nuestras fronteras, un 6,65% del total. Un número que no ha parado de incrementarse en los últimos años. De hecho, creció casi un 20% entre el 2023 y el 2024, mientras el número de trabajadores nacionales cayó un 0,006%. En los últimos diez años, siempre con datos del 2024, se ha disparado, sin embargo, un 104%.

De la Unión Europea

Del total de extranjeros que trabajan en la provincia, el 37% provenían de países de la propia Unión Europa, mientras que el 63% restante son de estados no europeos, un colectivo que se ha incrementado un 22% con respecto a 2023. En concreto, la mayoría de los trabajadores extranjeros provienen de Bulgaria, Marruecos, Colombia y Bulgaria, seguido de venezolanos y portugueses.

En cuanto a las ocupaciones que normalmente desempeñan los trabajadores foráneos que viven en la provincia, el informe del Sepe destaca tres principalmente: actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (21,89%); servicios de comidas y bebidas (13,85%) y servicios de alojamiento (12,93)%.

De hecho, el sector servicios supuso la mayor parte de los contratos firmados el año pasado, en concreto el 47,45%, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Le sigue la industria, el 25%, con un incremento del 70%, y el sector agrario (aumentó un 22%).

A pesar de estos datos, los empleos más solicitados por los trabajadores foráneos son, según señala este informe, los de cuidadores de niños en domicilios, ayudantes de cocina y los puestos de peones agrícolas. En la última década, desde el 2013 al 2024, los últimos datos anuales facilitados por el Sepe y el Ministerio, el número de contratos registrados en las oficinas del Sistema Nacional de Empleo fue de más de 48.000, algo más del 17% del total de contratos firmados en la provincia.

Aumento de los contratos

Según estos mismos datos, en la última década se ha producido un aumento de acuerdos laborales entre este colectivo de casi el cien por cien, mientras que en la población española la contratación se ha incrementado un 13,85%.

"Las personas extranjeras contratadas se incrementaron un 66,65% con respecto a 2015, entre las españolas, sin embargo, se produjo una disminución del 8,51% en el mismo periodo", señala el informe.

Así, los sectores donde más peso gana este colectivo son en el sector de los peones agropecuarios, los peones agrícolas (excepto huertas, invernaderos, viveros y jardines), peones ganaderos, matarifes y trabajadores y de las industrias cárnicas.

El paro también afecta a los trabajadores extranjeros afincados en la provincia, aunque su número es sustancialmente inferior al los nacionales. El desempleo de larga duración (el que es superior a 365 días) afectó el año pasado al 28% del colectivo, un porcentaje muy inferior al de los españoles, que fue de casi el 41%.