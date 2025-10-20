Nueva presidenta de Cruz Roja Zamora, María José Mateos: "Ayudar crea satisfacción personal y, aunque sea por propio egoísmo, merece la pena hacerlo"

Espera que con su experiencia en el sector de la banca y en gestión de equipos pueda aportar incentivos a Cruz Roja Zamora, aunque reconoce que la organización goza de un excelente engranaje, sobre todo en la labor del cuidado del prójimo, lo que aporta una gran satisfacción personal

¿Cuál fue su primer contacto con Cruz Roja?

A través de una llamada de teléfono para ser socia. Accedí porque me pareció que era una organización contrastada, con solvencia. Como voluntaria, sin embargo, he colaborado poco hasta la fecha, por mi trabajo, que me requería muchas horas. Pero como socia, entendía que era una organización con la que podía cooperar, ya que tenía la solvencia moral suficiente para que pudiera aportar dinero todos los meses.

¿Y cómo tomó la decisión que tomar las riendas de la presidencia de Cruz Roja Zamora?

No es algo que pensara mucho, la verdad, pero es cierto que, hasta que no estás dentro, no sabes realmente cómo funciona una organización. Me llamó Rosa Urbón, la presidenta regional de Cruz Roja, a través de un amigo común, y me propuso este cargo. También mi propia familia me animó a aceptarlo y como soy una persona muy activa, aunque ya estaba jubilada, decidí dar el paso. Es un proyecto que me ilusiona personalmente, así que espero estar a la altura.

Con su jubilación, acaba de dejar atrás una larga carrera dedicada a la banca.

Yo he estado trabajando en Caja Rural, primero como directora y después como jefa de zona en el mundo rural, así que conozco mucho el territorio de la provincia. Estuve como jefa durante 22 años, gestionando un equipo de unas sesenta personas. Creo que desde esa experiencia es lo que puedo aportar a Cruz Roja Zamora.

¿Cómo vive el tener una nueva responsabilidad, ahora que se había jubilado?

Espero disfrutar también de esta nueva etapa en mi vida, porque yo quería, además, tener una jubilación activa. Me gusta adentrarme en cualquier nuevo proyecto que me haga especial ilusión, como es el caso. Considero que es un puesto que me va a aportar bastantes satisfacciones, porque sé que con mi labor podré ayudar a mejorar la vida de cualquier persona. De hecho, con una sola a la que ayudara, me daría por satisfecha. Se podría decir que todavía estoy en periodo de prácticas (risas), porque llevo poco más de dos meses.

Poco tiempo, pero bastante intenso, con los terribles acontecimientos del pasado verano.

Sin duda. Me pillaron de lleno los graves incendios en la provincia, una experiencia horrible, pero de la que he aprendido mucho, sobre todo de cómo es capaz de trabajar Cruz Roja en estos momentos de crisis, montando albergues en apenas tres horas, gracias a una gran organización, con los lugares para dormir, la ayuda con la comida y el aseo y, por supuesto, la parte psicológica, donde realizan un papel fundamental. Vivir todo eso en directo hace darte cuenta de lo que realmente significa la labor de Cruz Roja.

¿Ha podido hablar con su antecesor, José Manuel del Barrio?

Fue lo primero que hice cuando acepté el puesto, antes incluso de que se oficializara la noticia de mi nombramiento. Cambiamos impresiones sobre la organización y me transmitió muy buenas sensaciones.

¿Le dio algún consejo para esta nueva etapa?

Realmente no, me comentó que era mejor que me fuera adaptando al puesto según mi forma de ser. Además, ambos tenemos una formación totalmente distinta. Él es catedrático de Sociología y mi cultura viene más del mundo financiero. No tenemos nada que ver, en ese sentido. Pero él me animó mucho para esta nueva etapa y me habló del estupendo trabajo que realizan cada día tanto empleados como voluntarios.

¿Cuáles son las principales líneas en las que quiere trabajar con Cruz Roja?

La verdad es que, en ese sentido, está todo ya muy estructurado. Es una organización de 165 años, 160 en España, por lo que poco se puede innovar, pero lo que sí me planteo es darle mayor visibilidad, estar más en la calle y que la gente conozca más a fondo el trabajo de Cruz Roja, porque considero que se sabe poco sobre todos los proyectos y las áreas en las que se trabaja cada día. De hecho, confieso que yo he sido la primera sorprendida, a pesar de que, periódicamente, como socia, me enviaban un boletín informativo. Pero existen talleres de todo tipo, desde refuerzo escolar hasta memoria para los mayores.

¿Alguno de ellos le ha sorprendido especialmente?

Por novedad, podría nombrar un proyecto donde, a través de una donación, se han recibido tablets de la asistente virtual Alexa que tiene conectadas a unas 350 personas mayores del medio rural, residentes en pueblos muy pequeños, sin apenas contacto diario con la gente. Este dispositivo les permite hablar con empleados de Cruz Roja y mantener una conversación tan solo pulsando un botón. También lo pueden utilizar para charlar con sus familiares y amigos. Esperamos aumentar el número de usuarios en un futuro próximo.

¿Habrá también nuevos talleres para este colectivo?

Se va a poner en marcha un taller de costura, a sugerencia de una voluntaria jubilada. Aquí lo importante no será aprender a coser, sino la reunión que se hace y la socialización entre los participantes. Hay muchos mayores que han perdido las referencias de su entorno, por el fallecimiento de familiares, amigos y vecinos, y sufren esa soledad no deseada.

Cruz Roja tampoco olvida a la infancia, a través de diferentes programas.

Sí, comenzando por el refuerzo escolar, que ayuda a que los niños puedan tener las mismas oportunidades. Cruz Roja Juventud es la que se encarga de esta área, a través actividades de calle, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, con las que se ayuda a prevenir conductas no adecuadas. Además, en verano organizan campamentos, para hacer deporte, actividades lúdicas e incluso acudir a la piscina.

Otro campo importante en el trabajo diario de Cruz Roja es el que se realiza con los emigrantes, ¿en qué aspectos inciden más?

Sobre todo, comenzamos con ellos con todo el tema burocrático de papeles de acogida, para continuar con asesoramiento y preparación para que puedan encontrar un trabajo. En ese sentido, les ayudamos haciendo simulacros de entrevistas o talleres de elaboración del currículo, entre otras cosas. La parte de empleo en este colectivo es fundamental, para que puedan entrar a formar parte del mercado laboral y lleguen a ser independientes lo antes posible. De hecho, se les imparten cursos adaptados a lo que más demandan las empresas y, por supuesto, de acuerdo a sus capacidades, sin olvidar incidir en el tema del idioma.

¿Hay algún colectivo con el que le gustaría trabajar un poco más intensamente?

Quizá con el colectivo de la mujer. Atendemos a aquellas que son víctimas de violencia de género y las que sufren problemas por ser de familias desestructuradas o en riesgo de exclusión. En algunos casos se les facilita vivienda, y mientras consiguen volver a enderezar su vida, se les ayuda también a través del área de empleo, formándolas de acuerdo a sus capacidades y a las necesidades que las empresas de Zamora demandan.

¿También se hace un esfuerzo especial por ayudar a las personas que viven en los pueblos, con las circunstancias de escasa población que tiene la provincia?

Por supuesto, en este aspecto me gustaría destacar la estrategia de la España Despoblada, con la que, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, disponemos de una oficina móvil con la que nos acercamos a todos los municipios donde no tenemos oficina y donde hemos detectado necesidades gracias a los talleres de mayores o de información que nos facilita la Guardia Civil, los CEAS, los pequeños negocios que puede haber por la zona… Gracias a estos recursos móviles, podemos ampliar nuestra red territorial de intervención, así que, en la actualidad, estamos llegando ya a más sitios que antes y dando acceso a los mayores a nuevas actividades. En este sentido, además de a la Junta, me gustaría agradecer la colaboración que nos dispensa el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y muchas otras entidades que nos facilitan recursos, además del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Aparte del apoyo de todas estas instituciones, la labor de Cruz Roja sería mucho más complicada sin los voluntarios, ¿qué significa poder contar con su ayuda?

Es absolutamente imprescindible, son maravillosos y sin ellos no se podrían poner en marcha la mayoría de los proyectos, porque se necesitaría una cantidad de personal que sería inviable. A todos ellos se les forma en el área en el que van a colaborar. Zamora cuenta con 1.172 voluntarios, el 70% de ellos mujeres mayores de treinta años. Animaría a la gente a hacerse voluntaria, porque siempre se necesitan manos para mejorar en determinadas áreas. El voluntario aporta horas de servicio que hacen posible que se lleven a cabo muchas iniciativas. Además, son gente con muy buen ánimo, el auténtico pilar de la asociación.

¿Los jóvenes son una buena cantera de voluntariado?

El problema con los jóvenes es que apenas tienen tiempo por sus estudios y es muy difícil convencerlos de que utilicen sus horas de ocio en ser voluntarios. Pero los hay. En la Feria de Bienvenida de la USAL, en el Campus Viriato, estuvimos presentes para explicarles todos nuestros programas, para que vieran en cuáles podrían encajar mejor. Está previsto que hagamos más campañas de captación de jóvenes voluntarios, pero no solo para la capital, sino para todas nuestras asambleas comarcales, donde también hay voluntariado, que están repartidas en Toro, Fermoselle, Puebla de Sanabria y Benavente, además de dos puntos de presencia en Bermillo y Villalpando. Lo bueno es que esta acción se puede acoplar a diferentes ámbitos, desde el sanitario hasta el educativo, según las preferencias y la experiencia.

¿Qué les diría a aquellos zamoranos que ahora mismo se estén planteando ayudar a Cruz Roja y que todavía no se hayan decidido?

Que se acerquen por nuestra sede, junto al Hospital Provincial, y vean todo lo que hacemos. Aquí les resolveremos encantados cualquier duda y les podremos ayudar para que decidan cómo pueden echar una mano. Ayudar a los demás siempre te crea una satisfacción personal, así que, aunque sea por propio egoísmo, merece la pena hacerlo.