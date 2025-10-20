José Vega Blas sigue muy presente en Zamora

El insigne flamencólogo, científico, divulgador y promotor discográfico, sigue siendo recordado y venerado en la que fue su segunda patria. Cuanto mayor auge alcanza la Flamencología, mayor es la presencia de José Blas Vega en las fuentes bibliográficas y, su aportación desde las discográficas resulta manantial inagotable de inspiración para las nuevas generaciones. Por eso, muchos aficionados zamoranos, añoran la recuperación y puesta en valor del Festival Flamenco Aficionado de Zamora, dedicado a su egregia figura. El sábado, su respetada figura presidió la velada.

También hubo una mención de mayúscula justicia a Francisco Moreno Galván (Letrista de mayor proyección histórica, pintor, cartelista y director artístico, además de creador e impulsor de José Menese -sobre todo este- pero también de Miguel Vargas o Diego Clavel).

Abre la velada Eduardo Abril con la trabajada, dilecta, y sobre todo, polivalente sonanta de Luis González Puga. Un seguro de vida con la bajañí. Lo hacen por bulerías y cuplé por bulerías acordándose del Maestro de Los Alcores. Eduardo renueva continuamente su repertorio, lo trabaja y profundiza en las fuentes para mostrar una cabal presencia sobre el escenario.

Luis, el guitarrista de Sanzoles acompañó a todos los presentes, y como digo, lo hizo con notable muy alto.

Javi Calvo se arrancó por colombiana siguiendo la estela de Pepe Marchena.

Antonio, presidente de la Asociación de Campaneros de Zamora, canto por fandangos del Carbonerillo y José Cepero.

Ángel Clarito, el mayor activo de la historia del flamenco zamorano, exhibió docencia por soleares de Alcalá, Cádiz (Paquirri El Guanté) y Triana. Cierra por zambra caracolera. Un primor disfrutar de su jondura.

Rosi Crespo con su prodigiosa y artística voz hizo tientos cerrados por tangos, rematando por una delicia de la canción española, los tanguillos de “La espabilá”, Antoñita Peñuela. Rosi le erigió monumento interpretativo a la lorquina malograda a los veintiocho años de edad en accidente de tráfico.

Vicente, el Campanero de Gema, se presentó con colombiana, media granaína y granaína, … “y ahora unos fandangos, de Vallejo, El Gloria y Ricardo Fernández del Moral”. Vicente, en vez de envejecer rejuvenece con cada noche de cante grande.

Luis Pérez, a sus noventa años homenajeó a Moreno Galván como Pigmalión de José Menese con “El Romance de Juan García”. De formidable carga emotiva.

Descanso para platicar y reponer energías con las ricas viandas preparadas por Abril.

Se reanuda la función con fandangos de Antonio de La Calzá por Eduardo.

Ángel, por petenera y fandangos de Macandé y El Gloria.

Rosi, fandangos con preciosa letra alusiva a La Peña y su selecta afición.

Antonio, colombiana y fandangos.

Vicente, por fandangos y petenera.

Y con esto, que no fue poco, todos se reafirmaban en repetir la grata experiencia lo más pronto posible.

Próxima cita en La Peña, sábado día 1 de noviembre con actuación profesional de alto calado: Manuel González Cabrera “Rubito Hijo” (Lámpara Minera 2003) y la guitarra de Julio Romero. ¡Nos vemos!