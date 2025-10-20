José Manuel del Barrio, sociólogo: "Debemos conocer el pasado para alcanzar nuestros objetivos"

Los jóvenes serán los protagonistas de la sexta edición de «Razones para quedarnos», donde participa José Manuel de Barrio, un evento patrocinado por la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Food y Diputación Provincial, con la colaboración de los ayuntamientos de Toro y Benavente.

¿Cuáles son las principales razones por las que Zamora no es un destino atractivo para los jóvenes?

Partimos de una supuesta percepción que debemos someter a un análisis profundo, riguroso y científico. Desconozco los posibles estudios o informes técnicos que hayan llegado a esa conclusión tan pesimista que invita a coger las maletas para salir de aquí o para no venir. Si queremos que Zamora sea atractiva, necesitamos cambiar muchas cosas. Y, entre ellas, nuestras propias percepciones sobre la realidad social.

¿Se puede revertir esta visión de alguna manera?

Cualquier suceso, hecho o circunstancia económica, política o social se puede cambiar o modificar. El cambio social es consustancial con la vida. Surge en todas partes, aunque el ritmo del cambio pueda variar de un lugar a otro o de un tipo de sociedad a otra. La cuestión clave es saber hacia dónde ir y cómo llegar al punto de destino. ¿Lo sabemos en estas tierras? Tengo mis dudas. Y no olvidemos que el cambio social puede generar aceptación o consenso, pero, a veces, puede provocar conflictos y desacuerdos, que tampoco deben llevarnos al desánimo o la indolencia. Aquí tenemos ejemplos muy evidentes, tanto de lo uno como de lo otro.

¿Quiénes tienen que ayudar a que cambie la percepción de este territorio?

Todas y todos. No podemos mirar para otro lado y echar la culpa a quien tenemos en frente. Debemos preguntarnos qué hacemos por Zamora, por los ciudadanos de estas tierras y, ojo, por los que residen en cualquier punto de la casa común, que es el planeta Tierra. Porque esa es la cuestión fundamental. Si ya hacemos alguna o muchas cosas, genial. Pero es muy posible que la actitud sea la contraria, es decir, criticar en la barra del bar y luego, cuando toca arrimar el hombro, desaparecer por los cerros de Úbeda.

Todo el que se esfuerza por poner en marcha una actividad económica merece mi reconocimiento

Aun así, hay jóvenes que sí que apuestan por Zamora. ¿Se les puede considerar auténticos valientes?

Todas las personas, indistintamente de la edad, que se esfuerzan por poner en marcha un negocio o una actividad económica, merecen mi reconocimiento personal. Son muy valientes. Hay ejemplos fabulosos. Debemos conocer esas experiencias, difundirlas y aprender de ellas. Yo mismo comparto algunas de estas iniciativas en mis clases de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, cuando se conocen, las percepciones sobre la realidad de Zamora cambian completamente.

¿Qué puede ofrecer Zamora para competir con las grandes capitales, foco de atención principal de los jóvenes?

Creo que ya está todo dicho en las campañas publicitarias para atraer turistas o dar a conocer nuestros recursos, tan numerosos y sobresalientes. No repetiré lo que todo el mundo conoce o debería conocer. Ahora bien, la cuestión clave es saber poner en marcha esos recursos. Porque puedes tener la mejor locomotora del mundo y, sin embargo, que permanezca parada en la estación porque no tenemos profesionales ni técnicos que sepan movilizarla. Y para eso se necesitan otros recursos relacionados con la formación permanente y la mejora de las prácticas de gestión, tanto en los ámbitos privados como públicos, para impulsar la innovación, el emprendimiento y, en definitiva, la calidad de vida y el bienestar de la población.

¿Las nuevas tecnologías y el teletrabajo pueden ser una ayuda para que Zamora sea un destino deseado de futuro?

Por supuesto. Aquí y en cualquier rincón del mundo. Son recursos imprescindibles para activar, promover o modificar los procesos de producción, la gestión y la organización del trabajo. Pero, como decía anteriormente, puedes tener las mejores tecnologías a tu alcance y, sin embargo, desconocer qué hacer con ellas para sacarle el máximo rendimiento. Cuando ocurre esto, las soluciones deben venir de otros ámbitos. Y la formación permanente, una vez más, es imprescindible.

¿Existen en España otros territorios con los mismos problemas que Zamora a la hora de captar población joven para que se asiente?

No somos diferentes a esos territorios que hemos incluido en esas categorías que se han puesto de moda: España Vacía, España Vaciada, España Olvidada... Compartimos problemas similares, que no son recientes ni del momento presente, sino que tienen orígenes muy concretos que debemos conocer. Por ejemplo, el éxodo rural de los años cincuenta y sesenta del siglo XX dejó huellas muy profundas que aún podemos reconocer en nuestras vidas cotidianas y, por tanto, en los territorios que hemos calificado como poco desarrollados. Pero ojo, debemos conocer ese pasado para, inmediatamente, emprender los cambios económicos, sociales y políticos que nos ayuden a modificar aquellos elementos que impiden alcanzar los objetivos deseados.

¿Qué opina de este tipo de encuentros como el que organiza LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA?

Son imprescindibles. En mis clases siempre transmito la necesidad de crear espacios similares para compartir las lecciones y los aprendizajes de la vida cotidiana. Porque no solo tenemos que quejarnos, que es algo muy natural y comprensible en un sistema democrático, sino que también debemos ver, observar y escuchar con el objetivo de aprender de los demás para seguir adelante.