El futuro de las diputaciones se debate en Jaén
Javier Faúndez acude a la reunión de la comisión de esta administración provincial, dependiente de la Federación Española de Municipios y Provincias
B. B. G.
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha participado este lunes en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulars de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en Jaén.
Durante el encuentro se abordaron diferentes asuntos de interés para las administraciones provinciales y locales, en el marco de los actos conmemorativos del 45 aniversario de la FEMP.
Destacó la organización de una jornada específica dedicada al futuro de las diputaciones provinciales, con el objetivo de poner en valor la necesidad de contar con una estructura administrativa intermedia fuerte, moderna y estable.
La religión, entre los temas relevantes
Asimismo, se trataron otros temas relevantes, como el proyecto Religions & Tolerance (RE TO), liderado por la FEMP, para reforzar la capacidad de las autoridades locales europeas en la gestión de la diversidad religiosa, y la presentación de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica, dirigida a los gobiernos provinciales e insulares.
También se analizaron cuestiones relacionadas con los servicios provinciales de prevención y extinción de incendios, las políticas frente al reto demográfico y la despoblación, y la creación de un grupo de trabajo técnico de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulars dentro de la Red de Entidades Locales por la Agenda 2030.
La Diputación de Zamora continúa así participando activamente en los foros nacionales de coordinación y cooperación institucional, defendiendo los intereses de los municipios y de la provincia.