Detenidos por tráfico de drogas en pleno centro de Zamora

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención por un presunto delito contra la salud pública de dos personas en pleno centro de la ciudad, interviniéndole una cantidad 125 gramos de cocaína y dinero en metálico.

La operación policial se desarrolló después de que los agentes observaran la presencia en la capital de uno de los detenidos conduciendo un vehículo y dirigiéndose a una ciudad próxima. Durante el operativo policial, los agentes observaron que los sospechosos realizaban maniobras y cambios de velocidad tendentes a evitar seguimientos policiales.

Llegados de nuevo a Zamora, el vehículo es interceptado por dotaciones uniformadas, procediendo a la identificación de los dos ocupantes y una posterior inspección en el vehículo, encontrando en un habitáculo un envoltorio de plástico que contenía una sustancia blanquecina, que pudiera ser cocaína, por lo que procedieron a su detención, de la que fueron informados verbalmente, junto a sus derechos y posterior traslado a los calabozos de la comisaría.

Comprobando la droga

Los investigadores del caso, especializados en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, instruyeron las oportunas diligencias. La sustancia estupefaciente fue pesada y sometida a la prueba presuntiva a través del “coca test”, sistema de detección de cocaína que arroja resultados indiscutibles tras aparecer de manera inmediata el color azul turquesa cuando el resultado es positivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Zamora, quien decretó el inmediato ingreso en prisión de ambos detenidos.

La Policía Nacional recuerda la importancia de utilizar los canales de comunicación disponibles, como el teléfono de emergencias 091 o la aplicación AlertCorps, agradeciendo y reconociendo la colaboración ciudadana, clave para detectar y denunciar situaciones sospechosas y delictivas y reitera su compromiso para la prevención y la lucha contra el tráfico.