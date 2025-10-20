Conoce la nueva alternativa de ocio infantil en Zamora

La Fundación Eusebio Sacristán y el Ayuntamiento de Zamora ponen en marcha el Club de Aventuras para los niños y niñas de entre cinco y catorce años, una nueva alternativa de ocio para los más pequeños, que se desarrollará los sábados por la mañana en Valorio.

Se trata de una nueva actividad en el municipio, que la fundación ya desarrolla con éxito en otros como Valladolid, y que en Zamora cuenta con la colaboración del ayuntamiento, que cede la instalación y subvenciona la participación de los menores derivados desde los CEAS locales.

Una forma sencilla de apuntarse

Además de los participantes que se inscriban a través de los Servicios Sociales, donde pueden dirigirse para formalizar la inscripción, o de los que proceden del programa CaixaProInfancia de La Caixa, todos los menores de la ciudad que quieran sumarse al club podrán hacerlo también a través de una tercera vía, la web de la Fundación Eusebio Sacristán en este enlace https://fundacioneusebiosacristan.es/inscribete/.

Durante las mañanas de los sábados de 10.00 a 14.00 horas los participantes realizarán actividades de ocio y tiempo libre saludables relacionadas con el deporte y la actividad física y talleres y juegos en equipo tanto en el Centro de Interpretación como en el pulmón verde de Zamora que es el bosque de Valorio.

Fundación Eusebio Sacristán / Cedida

El objetivo de la actividad es ofrecer a las familias de Zamora una oportunidad de conciliar durante parte del fin de semana, así como a los menores la posibilidad de alejarse de actividades sedentarias y menos saludables, haciendo posible la convivencia con niños y niñas de entornos diferentes al escolar.

Sobre la Fundación Eusebio Sacristán

El exfutbolista y entrenador vallisoletano Eusebio Sacristán creó la fundación que lleva su nombre en el año 2003, tras retirarse del fútbol como jugador. La fundación nació apoyada en la firme creencia de los patronos y especialmente de Eusebio del poder del deporte y de las actividades saludables de ocio y tiempo libre como herramientas de transformación social que hacen posible la inclusión de aquellas personas, sobre todo niños, en situación de vulnerabilidad social.

La fundación trabaja anualmente con más de 35.000 personas con sus actividades en la instalación La Roca Multiaventura en Palencia, su proyecto de inmersión lingüística 'English 4All', la Escuela 100 x 100 Deporte en todas las capitales de provincia de Castilla y León y en cinco municipios del medio rural en Burgos y Valladolid, y sus competiciones sociales de minifútbol en Valladolid, así como el Plan de Educación Emocional para Escolares, la gestión de los albergues de Pradoluengo y Busto de Bureba en Burgos y del Albergue del Pinar en Valladolid, donde desarrolla parte de su programa de tiempo libre y ocio saludable, y el centro de formación La Roca.