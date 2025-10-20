La Biblioteca Pública de Zamora acoge una nueva muestra acerca de la figura del poeta Claudio Rodríguez

El Seminario Permanente Claudio Rodríguez impulsa la exposición "De “Don de la ebriedad” a “Conjuros”" que reúne, en la Biblioteca Pública de Zamora, a partir del viernes 24 de octubre, un importante conjunto de documentos en torno a la figura del zamorano.

Cartas, dibujos fotografías o primeras ediciones de sus obras que acercan la figura de Claudio Rodríguez y del entorno literario en el que se movía. Todo este conjunto de materiales, debidamente organizado y explicado en pertinentes textos conforman la exposición, que cuenta con respaldo de la Junta de Castilla y León, Fundación Jorge Guillén, Biblioteca Pública de Zamora y Fundación Caja Rural.

Cartel de la exposición. / Cedida

Entre 1947 y 1964, Claudio Rodríguez transita el camino que va de la adolescencia a la juventud y, finalmente, a la madurez. En estos años cuatro ciudades delimitan su espacio emocional, Zamora, Madrid, Nottingham y Cambridge.

Justo entre ellas, revelando la crisis provocada por cada cambio, dos libros que evidencian el final de una etapa y el inicio de otra en los años decisivos en la vida del hombre, antes que del poeta, sus años de formación: "Don de la Ebriedad" y "Conjuros"” explican en la web de la Biblioteca Pública de Zamora.

Documental Sayago

La antigua Casa de la Cultura acoge la presentación del documental "Señales mágicas en las piedras" el martes día 21 de octubre a las 19.30 horas. El audiovisual plantea un recorrido por los vestigios de las culturas prerromanas en los pueblos de Sayago.

Cartel de la proyección. / Cedida

Talleres y narración oral

También habrá un taller de iniciación al mindfulness y danzas del mundo a cargo de Rosa Vecilla, el miércoles día 22 a las 19.00 horas.

La narración oral tendrá el viernes, 24 de octubre, dos sesiones para distintos públicos. Así Ana Titiricuento ofrecerá a las 18.00 horas un espectáculo para público familiar a partir de 3 años titulado "Volando cuento", mientras que a las 19.30 horas, para jóvenes a partir de 16 años y adultos, podrá asistirse a "Cambio besos por sonrisas".

Sesión del ciclo de narración oral / Cedida

Además, "Reciclando cuentos" supone el espectáculo que llevará a cabo Kamaru Teatro el sábado 25 de octubre a las 12.00 horas para público familiar.