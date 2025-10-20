Azayca organiza una cena solidaria para mejorar la calidad de vida de los enfermos oncológicos de Zamora y sus familias

La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, Azayca, celebrará el próximo viernes 24 de octubre, a partir de las 21.00 horas, una cena solidaria en el Hotel NH Zamora Palacio del Duero, como broche final a un mes dedicado a la concienciación sobre el cáncer de mama.

Con el lema “El ocio también forma parte de la recuperación”, el colectivo remarca que “los actos sociales son una parte esencial del bienestar de las personas, contribuyendo a reforzar los lazos comunitarios, generar amistades y disfrutar de la vida tras el proceso oncológico”, explican.

Pases

Los tickets se pueden adquirir en la caseta de Santa Clara el 20 de octubre y el martes, 21, de 12.00 a 13.45 horas y de 18.30 a 20.00 horas.

La cena está abierta a toda la ciudadanía zamorana, que podrá participar y compartir una velada solidaria y de esperanza junto a pacientes, familiares, voluntariado y profesionales sanitarios.

Con esta cena solidaria, AZAYCA reafirma su compromiso con la prevención, el acompañamiento y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por cáncer en la provincia de Zamora.