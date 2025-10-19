Vanesa de los cardos: en busca de la eterna primavera en Zamora

En octubre de 2013, el investigador del Instituto Botánico de Barcelona del CSIC, Gerard Talavera, halló varios ejemplares de la mariposa vanesa de los cardos o cardera (Vanessa cardui, Linnaeus 1758) en las playas de la Guayana Francesa, una observación intrigante ya que esta especie no se encuentra habitualmente en América del Sur. Al analizar el ADN del polen transportado por las mariposas, identificaron dos especies de plantas exclusivas del África tropical, confirmando que las mariposas procedían de esa región.

Para hacerlo todavía más sorprendente, el análisis de isótopos estables de hidrógeno y estroncio, que conservaba señales isotópicas del lugar donde crecieron en su fase larvaria, permitió inferir su origen natal: probablemente en algún país de la Europa más occidental como Francia, Irlanda, Reino Unido o Portugal. Es decir, su viaje habría comenzado en Europa, atravesando tres continentes y cubriendo una distancia de no menos de 7.000 km, de ellos unos 4.200 sobrevolando el Atlántico. Un logro extraordinario para un insecto de entre 5 y 8 centímetros de envergadura alar y menos de un gramo de peso. En palabras de Roger Vila, investigador del Instituto de Biología Evolutiva y coautor del estudio: "Vemos las mariposas como símbolos de fragilidad, pero este estudio demuestra que son capaces de realizar hazañas increíbles. Aún hay mucho por descubrir sobre sus capacidades".

Vanesa de los cardos: en busca de la eterna primavera / Zamora Biodiversa

Sus capacidades migratorias

Ya con anterioridad se conocían las extraordinarias capacidades migratorias de nuestra protagonista, aunque es cierto que tardaron un tanto en resultar evidentes para la ciencia, debido a su tendencia a volar de noche y a gran altura durante sus viajes. Ahora sabemos que realiza anualmente migraciones desde territorios septentrionales europeos como Islandia, Escandinavia o Gran Bretaña hasta África occidental, ida y vuelta, aunque semejante periplo tiene su truco. Tales desplazamientos implican, por lo general, a seis generaciones sucesivas (tres para el viaje de ida y tres para el de vuelta), cada una de las cuales recorre un tramo que, a menudo, supera los 1.600 kilómetros en busca de condiciones ideales para la reproducción. No sólo se trata de una imbatible migradora que supera con creces en sus desplazamientos a la más conocida mariposa monarca (Danaus plexippus, Linnaeus 1758), sino que también destaca por su amplia distribución global, verdaderamente cosmopolita: salvo en la Antártida y en América del Sur, podemos encontrarla por la mayor parte de nuestro planeta.

Muy adaptable, ocupa una gran diversidad de hábitat, en general ambientes templados, incluyendo áreas montañosas en las latitudes tropicales. Como especie cosmopolita, la vanesa de los cardos utiliza una notable variedad de plantas nutricias, de las que se alimentan sus orugas. En nuestra región muestra preferencia por los cardos (Carduus) –lo que aparece reflejado en sus denominaciones vernáculas y nombre científico-, así como por las milhojas (Achillea millefolium), ortigas menores (Urtica urens), viboreras (Echium vulgare) y malvas comunes (Malva sylvestris).

Su presencia en Zamora

En la provincia de Zamora podemos observarla en la práctica totalidad de su territorio, en gran diversidad de medios y dentro de un amplísimo rango altitudinal, implicando tanto a reproductores como a ejemplares en migración. Aunque su presencia resulta más habitual desde abril hasta octubre, lo cierto es que aquí hemos registrado citas en todos los meses del año, sin excepción.