El turismo de caravanas en Zamora, un fenómeno que cada vez va a más

Los jóvenes emprendedores Daniel y Patricia, a cargo de la sede de Zamora de BookingVans, llevan un pedazo de la provincia a la feria más importante a nivel internacional que se ha desarrollado del 11 al 19 de octubre en Barcelona por la que han pasado más de 65.000 personas a lo largo de la semana.

En ella se dieron cita 180 empresas expositoras, entre las que se encuentra la empresa zamorana BookingVans Zamora, dedicada al alquiler de autocaravanas y furgonetas camper equipadas con todas las comodidades.

Stand de BookingVans Zamora en el Salón del Caravaning de Barcelona. / Cedida

Sector en auge

El sector del caravaning está de moda. En 2024 se matricularon un 22% más de este tipo de vehículos con respecto a 2023 y durante este año se mantiene el buen ritmo de matriculaciones. Además, este nuevo modelo de viaje con el «hogar sobre ruedas» ayuda a dinamizar las zonas rurales ya que fomenta el turismo de cercanía por los pueblos, sin rutas ni horarios fijos, dejando grandes ingresos en estas zonas.

Stand de BookingVans Zamora en el Salón del Caravaning de Barcelona. / Cedida

Zamora capital, a pesar de no tener camping, cuenta con fantásticas áreas de autocaravanas que dan cabida a más de medio centenar de vehículos con todos los servicios equipados, haciendo de ella una ciudad fantástica para visitar. De igual modo, cada vez son más los aparcamientos de autocaravanas habilitados en pueblos de la provincia, ofreciendo la posibilidad de recorrerla y descubrir sus grandes atractivos de interés cultural, gastronómico, histórico y paisajístico.

BookingVans Zamora tiene su sede física en la calle Andrés Fernández de Andrada S/N, en centro comercial Siglo XXI, donde se les puede visitar para conocer su moderna flora y «para obtener cualquier información sobre alquileres y rutas para disfrutar de la libertad de viajar a tu ritmo desde Zamora», expresan.