Una oportunidad para el medio rural
El turismo de caravanas en Zamora, un fenómeno que cada vez va a más
La empresa BookingVans, impulsada en Zamora por dos jóvenes emprendedores, ha estado presente en el Salón del Caravaning de Barcelona
A. B.
Los jóvenes emprendedores Daniel y Patricia, a cargo de la sede de Zamora de BookingVans, llevan un pedazo de la provincia a la feria más importante a nivel internacional que se ha desarrollado del 11 al 19 de octubre en Barcelona por la que han pasado más de 65.000 personas a lo largo de la semana.
En ella se dieron cita 180 empresas expositoras, entre las que se encuentra la empresa zamorana BookingVans Zamora, dedicada al alquiler de autocaravanas y furgonetas camper equipadas con todas las comodidades.
Sector en auge
El sector del caravaning está de moda. En 2024 se matricularon un 22% más de este tipo de vehículos con respecto a 2023 y durante este año se mantiene el buen ritmo de matriculaciones. Además, este nuevo modelo de viaje con el «hogar sobre ruedas» ayuda a dinamizar las zonas rurales ya que fomenta el turismo de cercanía por los pueblos, sin rutas ni horarios fijos, dejando grandes ingresos en estas zonas.
Zamora capital, a pesar de no tener camping, cuenta con fantásticas áreas de autocaravanas que dan cabida a más de medio centenar de vehículos con todos los servicios equipados, haciendo de ella una ciudad fantástica para visitar. De igual modo, cada vez son más los aparcamientos de autocaravanas habilitados en pueblos de la provincia, ofreciendo la posibilidad de recorrerla y descubrir sus grandes atractivos de interés cultural, gastronómico, histórico y paisajístico.
BookingVans Zamora tiene su sede física en la calle Andrés Fernández de Andrada S/N, en centro comercial Siglo XXI, donde se les puede visitar para conocer su moderna flora y «para obtener cualquier información sobre alquileres y rutas para disfrutar de la libertad de viajar a tu ritmo desde Zamora», expresan.
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora
- El Ejército identifica 54 necesidades de infraestructura para el nuevo cuartel de Monte la Reina
- Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
- Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes