El "Tritón" que predice sequías: un proyecto que se gesta desde Zamora

No podemos vivir sin agua, pero a pesar de ello se nos olvida la importancia de este bien cada vez más escaso. Por lo tanto, un uso eficiente del agua es cada vez más necesario y la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial pueden suponer un antes y un después para lograr este objetivo. Una línea de trabajo que se está liderando desde Zamora gracias al proyecto "Tritón".

Esta iniciativa, puesta en marcha por Cotesa, la compañía tecnológica de Grupo Tecopy, utiliza sistemas avanzados de observación satelital e IA para analizar el estrés hídrico de los cultivos, predecir sequías y lograr ese uso más eficiente del agua centrado sobre todo en la agricultura.

Con un presupuesto de 2,5 millones de euros, este proyecto de I+D+i permitirá desarrollar un sistema de alerta temprana para la gestión del agua. "Tritón" cuenta con tecnologías muy avanzadas para mejorar la observación de la Tierra y creará una plataforma digital que integrará grandes volúmenes de datos hídricos en tiempo real. Para ello combinará información de sensores satelitales, estaciones terrestres y modelos climáticos.

Sobre toda esa infraestructura se aplicarán algoritmos de superresolución que permitirán observar con un detalle sin precedentes el estado de los cultivos gracias a que mejoran de forma notable la calidad espacial y radiométrica de las imágenes.

Modelos predictivos

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es el desarrollo de modelos predictivos de "evapotranspiración" en cultivos leñosos como olivares, viñedos, almendros, cítricos, etc., un parámetro clave para estimar las necesidades reales de agua.

Esta capacidad predictiva permitirá anticipar episodios de estrés hídrico, optimizar la planificación de riegos y mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a periodos de sequía prolongada.

Anticipar la demanda hídrica de un territorio es esencial para una gestión sostenible del agua. Y gracias a los modelos desarrollados en "Tritón" será posible predecir el comportamiento de la vegetación y su necesidad de agua con semanas de antelación, ayudando tanto a las administraciones públicas como a los gestores agrícolas a maximizar la eficiencia de este recurso.

En palabras de la responsable de Innovación de Grupo Tecopy, Mónica Citores, el gran objetivo de este proyecto es "transformar la observación de la Tierra en una herramienta operativa de decisión, que permita pasar del diagnóstico a la anticipación".

La fase final del proyecto contempla la transferencia tecnológica hacia entidades públicas y privadas del sector del agua y la agricultura, para facilitar la integración de los resultados en sistemas operacionales de gestión hídrica y planificación territorial.

Junto a Cotesa, participan en este proyecto la compañía Aistech, desarrolladora del sensor satelital Enabler v2.0, y las universidades Politécnica de Madrid, Valladolid y Valencia.

En el marco del Plan Tecnológico Espacial gestionado por la Agencia Espacial Española y con financiación del CDTI a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto "Tritón" se inscribe dentro de los PERTE Aeroespacial y de Salud de Vanguardia.

Grupo Tecopy

El Grupo Tecopy, que nació en Zamora en 1985, se ha especializado en el diseño de soluciones innovadoras en los sectores de ingeniería, tecnología y formación.

En estos 40 años ha ido creciendo hasta operar en 20 países, contar con una plantilla de más de 250 profesionales y alcanzar un volumen de negocio que supera los 20 millones de euros.