El rosa tiñe los escaparates de Zamora como símbolo de concienciación
Decenas de establecimientos comerciales participan en la segunda edición del concurso para visibilizar la enfermedad
"Nos lo tomamos a pecho". Bajo este lema se celebra la segunda edición del concurso de escaparates, promovido por la AECC, Azeco, el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.
Exitosa convocatoria que ha teñido las fachadas de todo tipo de comercios de la capital de Zamora de color rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, pero cuyo objetivo va más allá: crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana, el tratamiento oportuno de la enfermedad y la investigación.
Certamen en el que no mueve ganar sino mostrar la solidaridad y la empatía con las personas que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer de mama, subrayando la importancia de estar unidos en los momentos difíciles.
