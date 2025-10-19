Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora

Aunque quedan más de ocho meses para las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 de Zamora, hoy se ha dado a conocer el nombre de uno de los grupos que actuará gratuitamente para todos los zamoranos.

Se trata de un grupo español, relativamente, pero que cuenta con un buen número de seguidores en la ciudad, como demustra que tardaron poco en colgar el cartel de "entradas agotadas" en su último concierto en Zamora, que se celebró ayer en el Ávalon.

Los zamoranos que se quedaron con las ganas de disfrutar de la música de este grupo podrán escucharles totalmente gratis el miércoles 24 de junio en la Plaza Mayor de Zamora, según ha confirmado el concejal de Festejos y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

"Vamos a tener una noche de San Pedro con Sanguijuelas del Guadiana y otro grupo que ya anunciaremos", ha anunciado el concejal este domingo en sus redes sociales.

Este grupo, Sanguijuelas del Guadiana, se creó en 2022 en la pequeña localidad de Casas de Don Pedro, provincia de Badajoz, en la comarca de La Siberia Extremeña. Aclamados por la crítica, les han definido como una banda de "rock rural contemporáneo" por cantar temáticas sobre la España Vaciada, pero también tienen influencias del pop, la música electrónica, la rumba y el flamenco.

¿Vendrá una tercera gran orquesta?

Los dos "San Pedros" organizados por David Gago se han caracterizado por traer a las orquestas más grandes de España, con unas dimensiones que obligan a trasladar la verbena habitual de la Plaza Mayor a un espacio mucho más amplio como es la avenida de la Feria, tanto por las dimensiones de sus escenarios como por las miles de personas que atraen estas famosas orquestas.

En 2024 fue la mítica Panorama, y en 2025 la espectacular La Misión. Por eso, muchos apasionados de las verbenas esperan poder disfrutar en 2026 de una orquesta a la altura, como podría ser, por ejemplo, Paris de Noia.