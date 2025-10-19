Novedad en Las Edades del Hombre de Zamora: El laboratorio de "EsperanZa"

La bienvenida al templo románico lo da una vitrina dividida en tres ventanas donde aparecen los elementos más destacados de la Pasión de Cristo, la cruz, la corona de espinas y los clavos como elementos de sufrimiento, pero llevados a una realidad actual.

Así en la primera ventana, que representa una barca llena de inmigrantes, pueden contemplarse, entre la arena, un trozo de un cayuco que llegó a la isla de El Hierro procedente de Mauritania, "el sufrimiento del que deja su vida en busca de un destino mejor", con los clavos de Cristo y un sufrimiento que llega hasta el final de la existencia.

251018LZA_Alba Priet (225673223).jpg /

La parte central tiene un lenguaje más actual y en ella aparece una corona de espinas y el patinete de Ignacio Echeverría, el "el héroe del monopatín" que perdió la vida en los atentados terroristas de Londres de 2017 al enfrentarse a uno de los terroristas con su monopatín, salvando la vida de varias personas.

Varios niños juegan con cubos ilustrados con fachadas de templos. | ALBA PRIETO

Tras el cristal, en el tercer espacio, tiene cabida el sufrimiento más cercano, el provocado por la DANA en Valencia el pasado año, reflejado mediante objetos que han aparecido en las tareas de reconstrucción, o los fuegos que asolaron este verano la provincia zamorana y otras zonas de España, representado con ramas calcinadas en Sanabria.

El dolor por las catástrofes y la cruz se fusionan en una imagen poco frecuente. Bajo el texto "El sufrimiento fue la última palabra. Resucitó" puede contemplarse una imagen de Jesús resucitado con deportivas Nike, dado que ese símbolo representa la diosa griega de la victoria. "Puede parecer irreverente, pero creo que es el lenguaje que tenemos que transmitir para acercar el mensaje" explicó el comisario de "EsperanZa", Juan Carlos López, a asistentes al VII Congreso de Profesores de Religión de Castilla y León que congregó a 300 docentes de múltiples materias.

Elementos del taller del escultor Ricardo Flecha. | ALBA PRIETO

Al lado del singular Resucitado, el cielo donde una serie de pequeños agujeros, situados a distintas alturas, permiten contemplar lo que para unos niños podría ser el paraíso con diversos momentos de ocio.

Zonas

La recepción da paso a varias áreas. En la zona 1 puede contemplarse una instalación que recoge trabajos de construcción medievales, efectuada por Alba Bartolomé, o descubrir una reproducción en piedra de la Catedral de Zamora, efectuada por Máximo Galindo Álvarez o unos cubos de gran tamaño con las imágenes para conformar las fachadas de varias e iglesias zamoranas.

Piezas del singular «¿Quién es quién?». | ALBA PRIETO

Junto con la construcción de los templos también tiene cabida el hacer de los pintores a través de la reproducción del taller de pintor Ricardo Segundo, con piezas que utilizara el artista facilitadas por sus descendientes, acompañada de la cita "La EsperanZa se hace color.

Trazos que introducen en la honda mirada de Dios" o un juego donde hay que completar el tríptico de Antonio Pedrero que da la bienvenida a la muestra "EsperanZa" al acceder al primer templo diocesano.

Además, aparece una reproducción de la pintura hispanoflamenca del Salvador, que despide la muestra en la Catedral, y a su lado una pantalla explica su ubicación habitual en la seo y su finalidad.

Escultura

La escultura también protagoniza un ámbito en esta sede novedosa de "EsperanZa". Elementos que utilizara el escultor zamorano Ricardo Flecha acompañados de bocetos de algunas de sus creaciones, cedidos por su viuda, dialogan con representaciones de la Pasión, muerte y Resurrección de Jesús hechas con piezas de Lego o una imagen del Cristo de las Injurias a cuyos pies ha situado una reproducción en 3D, a pequeña escala, para que "los niños la toquen y palpen la obra" describe la artista y profesora Teresa Álvarez, que ha colaborado en el montaje de Laboratorio EsperanZa.

Este ámbito lo completa propuestas lúdicas para todas las edades como un singular "¿Quién es quién?" con piezas exhibidas en las otras dos sedes de la muestra de Las Edades o un juego para memorizar y localizar una obra artística.

Reacciones del público

"¡Qué divertido es!", comentaba uno de los primeros visitantes que formaba parte del cortejo de profesores de la comunidad autónoma.

Una compañera añadía que "es muy bonita y los niños van a conectar muy bien porque es muy didáctica" y otra incidía en el uso de pictogramas que "harán comprensible" la exposición a menores que todavía no leen, pero también a todo tipo de colectivos.

Un diorama sobre la construcción medieval. | ALBA PRIETO

Programa

La visita a esta sede y a las otras dos de "EsperanZa" formó parte del apretado programa del VII Congreso de Profesores de Religión de Castilla y León, centrado en el patrimonio como recurso educativo, que incluyó el Museo Pedagógico.

Los docentes por la mañana tuvieron una sesión académica con varias ponencias.

En la primera, el sacerdote y profesor de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Hernández, aproximó al arte entendido como "una conexión con la belleza y con la verdad donde siempre hay una transmisión de contenidos, del sentido de la vida, de ideas y de emociones".

Asistentes al congreso de profesores de religión sobre patrimonio como recurso educativo / Víctor Garrido / LZA

Agregó que en el caso del arte cristiano "siempre la belleza está unida a la verdad porque lo que se comunica es el Evangelio". Diferenció entre el arte religioso, "que por temática tiene contenido religioso" y el arte sacro, que "está destinado a la devoción de los fieles, a la liturgia o a la confesión de la fe. Siempre tiene que suscitar la adhesión creyente o proponerla".

Entre los aspectos a tener en cuenta en el aula, sugirió familiarizarles con los símbolos cristianos porque "pueden ser un camino de atracción muy interesante para los alumnos porque, a veces, la ignorancia religiosa de hoy hace que la gente busque simbología en las corrientes esotéricas o en las orientales".

Charla del sacerdote Miguel Ángel Hernández / J. N.

En el congreso también intervinieron responsables de Las Edades del Hombre. Su director de Proyectos, David Muriel, efectuó un repaso por la trayectoria de la fundación para ahondar en los aspectos más modernos de "EsperanZa", como "los elementos vinculados a la aplicación práctica de las nuevas tecnologías como el espacio de realidad virtual que habla del concepto de esperanza de una forma práctica y cercana", sin olvidar la propia identidad de Las Edades del Hombre definida por "una cuidada selección de obra, el relato, la iluminación, la ambientación o la música".