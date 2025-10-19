Iberdrola, creando valor para la sociedad

Iberdrola quiere seguir manteniendo el pulso y el contacto con la provincia zamorana y con todas las partes implicadas y para ello apuesta por retener y atraer el talento joven. Por ese motivo, vuelve a sus orígenes de la mano del futuro, el talento y la innovación. Las instalaciones que han albergado durante décadas el Laboratorio de Hidráulica de Iberdrola, una referencia mundial en el campo de la ingeniería junto a la presa de Ricobayo, se han transformado en un proyecto pionero: un centro de innovación y formación por el que pasarán anualmente al menos mil futuros profesionales de todos los rincones de España

De cara al futuro, Iberdrola va a seguir realizando un importante esfuerzo inversor en esta tierra, para continuar ofreciendo a sus casi 130.000 clientes zamoranos una calidad de servicio cada vez mejor. Para ello, tiene previsto invertir en la provincia 36 millones de euros en redes eléctricas durante los próximos cuatro años, otros 40 millones se destinarán a la ampliación de parques eólicos, 4,7 millones a infraestructuras hidroeléctricas durante los dos últimos años y una aportación fiscal recurrente de más de trece millones de euros anuales de impuestos provinciales.

La empresa mantiene 17 instalaciones en la provincia zamorana con una potencia instalada de 976 megavatios, cuatro infraestructuras eólicas y 13 centrales hidroeléctricas, una energía limpia y flexible que crea empleo y apuesta por la formación de profesionales en un sector en auge que ofrece trabajo a los jóvenes. Además, de la mano de la Fundación Rei Afonso Henriques, forman a jóvenes de centros escolares zamoranos sobre los riesgos del cambio climático.

Colabora también activamente con la Asociación Española Contra el Cáncer y Cáritas a la hora de fomentar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables de la sociedad, con la Asociación de Esclerosis Múltiple o con el Zangarun solidario.

Iberdrola revalida su liderazgo innovador y renovable en Castilla y León, que se consolida como un centro relevante de desarrollos de energía limpia en el ciclo inversor de la compañía a 2025, donde opera ya más de 6.000 megavatios, situándola como la comunidad autónoma con más megavatios "verdes" instalados por la compañía. Además, promueve las energías renovables como motor de desarrollo rural y de esta manera los pueblos emergen como garantía de futuro, contribuyendo a una recuperación sostenible, permitiendo crear empleo local.

Se encuentra inmersa en la construcción del parque eólico Iglesias y ha puesto en marcha recientemente Buniel —con 104 megavatios, el parque eólico más potente de Iberdrola en España hasta la fecha— cuyas palas tienen una longitud de más de 70 metros y la altura de los aerogeneradores duplica la de la Catedral de Burgos, genera energía limpia suficiente para abastecer a una población equivalente de 70.000 hogares al año y evitará la emisión a la atmósfera de 39.000 toneladas de CO2 anuales. Cada máquina tiene una potencia unitaria de 5,2 megavatios, más de siete veces superior a la de los primeros aerogeneradores instalados en nuestro país hace más de dos décadas. La compañía ha construido recientemente o desarrolla más de 650 megavatios entre ocho parques eólicos.

En la actualidad, Iberdrola está inmersa en la puesta en marcha de dos instalaciones fotovoltaicas en la comunidad que suman 400 megavatios, Velilla y Virgen de Areños III. Asimismo, en la provincia burgalesa ha puesto en marcha su primera planta fotovoltaica de la región Revilla Vallejera (50 megavatios) y ha finalizado la construcción de la primera planta fotovoltaica híbrida eólica y solar de España. Además, la planta fotovoltaica Villarino (50 megavatios) en Salamanca ya se encuentra a pleno rendimiento y el proyecto fotovoltaico de Ciudad Rodrigo ha iniciado recientemente la puesta en marcha.

Iberdrola está promoviendo en sus proyectos renovables soluciones que favorecen la convivencia, con distintas actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería o la horticultura, mejorando la eficiencia y competitividad de las instalaciones, el aprovechamiento del terreno y la defensa de la biodiversidad.

Modelo energético sostenible

Iberdrola está comprometida con un modelo energético sostenible en armonía con la naturaleza y las personas. Este modelo se sustenta en dos objetivos principales: lograr cero emisiones netas en todos los alcances antes de 2040 y tener un impacto neto positivo en la biodiversidad para 2030.

La compañía ha puesto en marcha el Programa Convive, que incluye multitud de medidas para que las instalaciones renovables sean plenamente compatibles con la biodiversidad, la agricultura, la ganadería o incluso la apicultura. Por ejemplo, algunas instalaciones fotovoltaicas se han convertido en verdaderos refugios de biodiversidad, que han permitido incluso a especies amenazadas encontrar un espacio para vivir, libre de pesticidas y de perturbaciones.

Además, en la planta burgalesa Revilla Vallejera 600 ovejas pastan a diario en el recinto de esta instalación, claro ejemplo de integración entre renovables, naturaleza y economía local. El "pastoreo solar" beneficia a los ganaderos, que ganan nuevos espacios para su actividad, algo positivo para la planta, ya que asegura el mantenimiento ecológico del terreno y reduce el riesgo de incendios, además de beneficiar a los animales que, con acceso a comida y protección contra el sol, la lluvia y el viento gracias a los paneles solares.