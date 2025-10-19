La gran fiesta del comercio local de Zamora reparte 6.000 euros

El comercio local de Zamora se reunió ayer en la Plaza Mayor para celebrar su fiesta. Tras el éxito del pasado año, esta segunda edición repitió la fórmula comenzando con un concierto a cargo del grupo de música folk salmantino Entavía. Sus temas animaron a los presentes que fueron depositando en las urnas habilitadas para la ocasión sus papeletas para entrar en el jugoso sorteo de premios. Tickets que se habían ido repartiendo desde el 9 de octubre hasta este pasado sábado en los casi trescientos establecimientos participantes en la campaña. Para conseguirlos, sólo había un requisito: realizar una compra en el comercio.

GALERÍA | Premios a tutiplén en el Día del Comercio de Zamora /

Tras reunir todas las papeletas, llegó el momento más esperado de la noche. Una gran ruleta fue la encargada de repartir la suerte. A semejanza de los concursos de la televisión, el presentador Miguel Álvarez invitó a girar la ruleta para ir conociendo el premio de cada afortunado cuyo nombre estaba escrito en la papeleta. En total, trece personas fueron las agraciadas con los cheques distribuidos de la siguiente forma: uno de 2.500 euros, otro de 1.000 euros, otro de 600 euros, dos de 400 euros, tres de 200 euros y cinco de 100 euros.

Todas ellas tenían en común haber hecho una compra en uno de los comercios de proximidad y estar presentes en la Plaza Mayor en el momento en que se extraía su papeleta. Requisito, este último, indispensable para recibir el cheque. Presencia y fidelidad con el comercio de proximidad que se recompensó con una cantidad económica que deberá emplearse para realizar compras en los establecimientos participantes.

Un día especial para todos los comerciantes, impulsado desde la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de la capital junto con la federación de Asociaciones de Empresarios de Comercio de Zamora (Azeco), que, con toda probabilidad, tendrá tercera edición para seguir poniendo en valor la importancia económica y social del pequeño comercio.