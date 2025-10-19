Gestión conjunta 24 horas para las recargas de coches eléctricos en Zamora

Los 27 puntos de recarga de vehículos eléctricos de la ciudad contarán con una gestión conjunta que además será integral y se extenderá las 24 horas del día los 365 días del año. Eso permitirá que algunos de los cargadores de coches eléctricos que actualmente están preparados para entrar en servicio, pero que por diversas circunstancias relativas a su mantenimiento todavía no funcionan, se puedan poner en marcha.

Para esa gestión conjunta el Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación un contrato en el que unifica en una sola empresa la gestión y el mantenimiento de todos esos puntos de recarga, obliga a diseñar una plataforma de gestión conjunta de toda la red, a ofrecer atención a los usuarios de vehículos eléctricos que hagan uso de esos puntos de recarga, a efectuar un mantenimiento preventivo de la red y un mantenimiento correctivo.

El contrato se ha licitado por un periodo máximo de cuatro años y un valor de partida de 59.920 euros para todo el cuatrienio, incluido el IVA, los gastos generales y el beneficio industrial.

Estación de recarga, junto a las vías del tren, por detrás de la calle Villalpando. | ALBA PRIETO

La red municipal incluye 27 puntos de recarga que desde su puesta en marcha hasta la actualidad han sido totalmente gratuitos para el usuario, que se beneficia de la recarga de electricidad a coste cero. La idea es que esa gratuidad se mantenga por el momento y seguirá así hasta que no se elabore una normativa específica que regule ese servicio. En cuanto al listado de puntos de recarga municipales, en el contrato se incluye una veintena de puntos de recarga de 22 kilovatios de potencia, uno de 19 kw, cinco de once y uno de 7,4.

El concejal de Infraestructuras, Pablo Novo, ha indicado que no contar hasta ahora con una empresa que se encargara del mantenimiento en ocasiones era un escollo para tener algunos puntos de recarga en funcionamiento y ha subrayado que lo importante es dotar a la ciudad de este tipo de infraestructura y para una fase posterior quedará la regulación, con una normativa de usos.

La provincia suma 109 puntos para enchufar coches

La existencia de una infraestructura amplia de cargadores y que además sean gratuitos constituye un incentivo para que viajeros en ruta que se mueven en coches eléctricos hagan parada en la ciudad y consuman aquí.

Junto a estas instalaciones también ayuda a la llegada de turistas el contar con nuevos espacios para autocaravanas como los que se están habilitando en la margen izquierda del Duero y que "permiten acercar perfiles turísticos muy diversos a la ciudad y eso siempre es positivo", ha valorado Pablo Novo.

En la provincia actualmente existen un total de 109 puntos de recarga de vehículos eléctricos, según datos del Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial (Ripre), dependiente del Ministerio de Industria, recopilados por Ical.

Del total, 23 son de menos de 10 kilovatios, 36 tienen entre 10 y 50 y hay 50 puntos de recarga de más de 50 kilovatios, según dichas fuentes.

La idea es mantener la gratuidad, al menos hasta que haya una normativa municipal de usos

De esta forma, Zamora tiene el 7% de las estaciones de carga existentes en Castilla y León, un total de 1.566. Burgos, con 315; Valladolid, con 306; Salamanca, con 286; y León, con 207, son las provincias con mayor número de enchufes públicos para coches eléctricos. Zamora ocupa el quinto lugar, seguida por Palencia, con 107.

Ubicación y potencia de las estaciones de carga

Los puntos de recarga de 22 kilovatios se ubican en la plaza del Mercado de Abastos uno de ellos y otros cinco en la cuesta del Bolón 2 bis, a la vuelta de la calle Villalpando. También hay tres puntos de recarga de esa potencia en la calle de los Pelambres, frente al merendero del río, otros tres en la avenida Obispo Acuña, tres más en la calle Muela Quebrada, en el polígono de La Hiniesta, otros dos en la calle Puerta Nueva a la altura del número 34, a la vuelta del centro de salud, y otros tres en la avenida Zamora, en el polígono de Los Llanos.

El de 19 kw se ubica en la calle Pico del Pájaro, en el polígono de La Hiniesta y el de 7,4 en la plaza de Cristo Rey. Los cinco de once kilovatios se ubican en la carretera de la Aldehuela.