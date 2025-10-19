El escritor Jesús Bastante presenta su última novela en el club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Tras la buena acogida de lectores y críticos, Jesús Bastante Liébana vuelve al club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar su nuevo libro al que ha bautizado con el nombre de "El aprendiz de Gaudí". En esta ocasión, el periodista y escritor firma una fascinante novela de amor prohibido, poder, belleza y locura a los pies de la torre de San Bernabé, la única que el arquitecto logró concluir antes de su muerte.

El escritor conversará con la directora del foro del periódico, Carmen Ferreras, el próximo jueves 23 de octubre en el teatro del Seminario San Atilano de Zamora a partir de las 20.00 horas. Charla que se centrará en la sinopsis de su obra y en la que también participará el teólogo y experto en sectas, Luis Santamaría del Río.

Argumento

La obra viaja hasta la Barcelona de segunda mitad del siglo XIX, cuando la ciudad se expande más allá de los muros medievales y se abre al Modernismo. Momento en el que Antoni Gaudí comienza a elevar las torres de la basílica de la Sagrada Familia. La historia se centra en Pau, criado en las calles, quien se convierte en uno de los discípulos predilectos del genial arquitecto con quien comparte los secretos del templo y de su arte. Allí conocerá a Rosetta, la sobrina de Gaudí, para entrelazar sus vidas en una ciudad azotada por la desigualdad, los conflictos sociales y la crisis de una España encaminada a un incierto cambio de siglo.

Sobre el autor

Licenciado en Ciencias de la Información, Jesús Bastante es cofundador y actual redactor jefe de Religión Digital. Asiduo colaborador en televisión y radio, ha publicado una quincena de libros, en su mayor parte ensayos, desde "Los curas de ETA" a "Dímelo en cristiano". También, es autor de las biografías de los papas Benedicto XVI y Francisco, los obispos Setién y Osoro y del padre Ángel. Entre sus incursiones en la novela, destacan "Cisma", "Y resucité de entre los muertos" y "Santiago en el fin del mundo".