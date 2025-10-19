"Un descampado de tierra con dos señales", críticas a la parcela del Ríomanzanas reconvertida en aparcamiento

La reciente habilitación de la parcela próxima al colegio Ríomanzanas, en Peña Trevinca, presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora como un nuevo aparcamiento no ha gustado a la formación de Zamora Sí que ha expresado su sorpresa por la actuación.

"Se trata de un descampado de tierra con dos señales y sin acondicionamiento alguno", declara el portavoz municipal, Eloy Tomé.

La formación se hace eco de las quejas de algunos de los vecinos de la zona que indican que las lluvias convertirán la zona en un "barrizal impracticable, lo que evidencia la falta de planificación y de seriedad con la que se ha llevado a cabo esta actuación".

Tomé añade que "estamos ante una nueva muestra de la gestión precipitada y sin visión de conjunto que el equipo de gobierno viene aplicando en los barrios. Zamora necesita proyectos con ambición y planificación, no actuaciones improvisadas que se anuncian como grandes logros y duran lo que tarda en llover".

El portavoz recuerda que en agosto Zamora Sí presentó una alternativa que combinaba una zona verde, un campo de fútbol 7 y un aparcamiento adaptado a la demanda real de la zona. “La actuación planteada ahora, con unas cien plazas, no responde a una necesidad acreditada. Con la mitad de las plazas sería suficiente y permitiría aprovechar mejor un espacio con un alto potencial social y deportivo”, detalla.

Desde Zamora Sí se insiste en que Peña Trevinca y otros barrios de la ciudad necesitan actuaciones "de calidad", mientras el equipo de gobierno mantiene "recursos sin invertir y una evidente falta de iniciativa para impulsar proyectos transformadores".

Por su parte, la portavoz de Zamora Sí en la Comisión de Deportes, Rocío Ferrero, señala que "si finalmente el equipo de gobierno decide mantener este aparcamiento, debería al menos ejecutarlo correctamente: asfaltado, plazas bien señalizadas y condiciones de seguridad adecuadas".

Zamora Sí concluye que la ciudad necesita "menos improvisación y más planificación, inversión y visión de futuro".