Sanidad
Zamora tendrá antes de 2026 una unidad de afrontamiento activo del dolor crónico
Se trata de un servicio innovador por el que ha apostado la Junta de Castilla y León y que se centra en un enfoque biopsicosocial
L.G.M
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha anunciado que antes de terminar 2025 todas las áreas de salud de Castilla y León contarán con unidades de afrontamiento activo del dolor crónico. Éstas funcionan ya en siete áreas, con 36 profesionales, y se están ultimando los detalles y la formación de otros ocho fisioterapeutas para empezar en Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. Se trata de un servicio innovador por el que ha apostado la Junta de Castilla y León y que se centra en el enfoque biopsicosocial, diseñado para que el dolor deje de ser el protagonista en la vida de los pacientes.
El titular de Sanidad ha explicado que el dolor musculoesquelético persistente, una patología que afecta al 20% de la población en países desarrollados, es uno de los principales motivos de consulta en Atención Primaria y la prevalencia ha aumentado en las últimas décadas. No obstante, los avances en neurociencias y los últimos descubrimientos en neurofisiología del dolor han permitido diseñar nuevos abordajes de tratamiento con unos resultados esperanzadores.
Hasta ahora, los tratamientos han ido encaminados a tratar la estructura que se considera responsable de la dolencia, por lo general lesiones musculoesqueléticas. En otros casos los tratamientos van encaminados a intentar bloquear farmacológicamente las vías de transmisión nociceptiva del sistema nervioso, para disminuir la intensidad del dolor. Estos abordajes terapéuticos son muy eficaces en el dolor agudo, pero en el dolor crónico no dan resultado, ya que se trata de una entidad clínica diferente con una neurofisiología propia.
La Consejería de Sanidad ha impulsado desde el primer momento la creación de estas unidades en Sacyl, de manera que la de Valladolid fue la primera de su tipo en España y ha inspirado un cambio paradigmático en el tratamiento del dolor crónico dentro del sistema público de salud español. La unidad, que fue impulsada por los fisioterapeutas e investigadores, Federico Montero Cuadrado y Miguel Ángel Galán, ha servido de modelo para otras comunidades como Euskadi o Extremadura, y próximamente se abrirán otras.
Dichas unidades están integradas por un equipo multidisciplinar que incluye fisioterapeutas, administrativos, médicos de familia, personal de salud mental, enfermeras, en colaboración con investigadores del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) para estudios de imagen cerebral, inmunológicos y epigenéticos. También trabajan en colaboración con grupos investigadores internacionales, de Brasil o Bélgica, y el Laboratorio de Neuromodulación de Harvard.
