Sumar apuesta en Zamora por aglutinar "en la medida de lo posible" a la izquierda con las "manos tendidas" a converger con Podemos
"Cuando nos juntamos, cuando nos movilizamos, cuando no nos quedamos en casa, los números salen y las cosas pueden cambiar", declaran las coordinadoras del movimiento en Castilla y León
El Movimiento Sumar Castilla y León se ha reunido en Zamora para conformar su grupo coordinador con un objetivo político "muy ambicioso: derribar el gobierno del presidente Mañueco", tal y como declararon las coordinadoras Marina Echebarría y Charo Fernández.
"Creemos que esta región, que siempre suele ser olvidada y postergada, merece una oportunidad y merece un nuevo tiempo. Reformas profundas, una reestructuración del territorio, una reactivación del mundo rural, una recuperación de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad y del transporte, que muchas veces están siendo privatizados y abandonados", expuso Echebarría.
Reunión en la que se aprobaron los documentos autonómicos políticos y organizativos para elegir al grupo coordinador responsable de la formación en los próximos meses. "Echamos de menos un plan integral de desarrollo. En Zamora nos va probablemente peor que nunca. Tenemos unos datos de evolución que son lamentables y una Junta de Castilla y León, que no parece operativa y que menosprecia constantemente al territorio", pronunció Fernández.
Por ello, apuestan por aglutinar "en la medida de lo posible" a la izquierda. En este punto, avanzaron que están en conversaciones con otras fuerzas y previsiblemente a finales de noviembre realizarán un proceso de primarias para establecer un programa y candidaturas conjuntas. Respecto a si entre estas fuerzas políticas, se mantiene un diálogo con Podemos, Fernández comentó que desde el partido morado están valorando "concurrir al proceso electoral en solitario, pero las manos están tendidas y seguimos esperando que el mayor número posible de fuerzas de progreso y de la izquierda terminen en esta candidatura conjunta".
En cuanto cuáles podrían ser los motivos para que las conversaciones con Podemos no fructifiquen según sus deseos, indicó que "cada fuerza política tiene sus propias decisiones y dinámicas", antes las que son respetuosas. "No puedo juzgar las posiciones de los demás, sencillamente nosotras apostamos muy decididamente por la convergencia y apostamos muy decididamente por entendernos con todos aquellos que quieren trabajar en la misma línea", recalcó.
Por último, afirmaron que su vocación para las elecciones municipales será igualmente la de crear plataformas y convergencias en el proceso municipal. "Ya lo hemos hecho anteriormente en otros municipios, el caso más claro es el de Valladolid, donde hemos tenido acceso a la alcaldía durante dos legislaturas gracias a esos procesos de convergencia", afirmó la coordinadora de Sumar. Por ello, subrayó que es importante transmitir a la ciudadanía el mensaje de que "cuando nos juntamos, cuando nos movilizamos, cuando no nos quedamos en casa, los números salen y las cosas pueden cambiar".
