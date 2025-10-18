El ránking de los 10 bares mejor valorados por los turistas que visitan Zamora

A los zamoranos les encanta salir de pinchos y quien pisa la ciudad se mimetiza en el ambiente del tapeo hasta convertirse en un aliciente para el turista. Precisamente por esto le hemos preguntado al al ChatGPT que elabore un ránking con los 10 bares mejor valorados por las personas que visitan la ciudad. El resultado deja una conclusión bien clara: a la gente le encantan los pinchos y tapas de Zamora y, en la mayoría de los casos, pueden irse de aquí sin pisar un restaurante pero no sin pisar los bares de tapeo por excelencia.

Este es el ránking en el que, por supuesto, faltan muchos más que seguro que están entre tus favoritos:

El Lobo La Flaca Balladoliz El Chillón Puzzle Bambú Dolfos QTR (Que Trabaje Rita) La Vinacoteca El Tropical

Uno que sí...

Solo si eres de Zamora entenderás lo que significa esto. Si escuchas esto en una conversación en cualquier lugar del mundo -con canturreo y alargamiento de la "í" y la "o" incluidos-, se trata de un grupo de zamoranos sin duda alguna. La traducción para quien no sea asiduo al tapeo zamorano sería esta: "Un pincho moruno que pique y tres que no".

¿Sabes por qué se llaman "morunos"? Porque los pinchos originales proceden de los países árabes del norte de África. Eso sí, nada de cerdo, producto prohibido en el Islam: allí son de cordero.

La aguja de hierro o madera también tiene su explicación. La religión les impedía utilizar cuchillos a la hora de comer por ser considerados armas. Para facilitar su ingesta, troceaban la carne en dados con anterioridad en la cocina y los atravesaban con un pincho para llevarlos a la mesa.