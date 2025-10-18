Profesionales del audiovisual descubren el potencial de Zamora para los rodajes

Un grupo de profesionales de la industria audiovisual han visitado Zamora, a través de la Castilla y León Film Commission, dentro de un recorrido por la región para afianzar a la comunidad como un destino de referencia para rodajes cinematográficos y audiovisuales a nivel mundial.

Los profesionales realizaron un recorrido por la ciudad para conocer posibles localizaciones exteriores y para interiores, descubrieron el Teatro Principal de Zamora y La Harinera. Los visitantes “estaban encantados con lo que han visto” según han confirmado fuentes de la Castilla y León Film Commission.

El “fam trip” reúne a diez profesionales de la industria audiovisual procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Polonia, Alemania y España.

Los participantes, entre los que se incluyen localizadores, directores de arte y productores, cuentan con proyectos internacionales de gran envergadura e interés en rodar en España, lo que representa una oportunidad única para mostrar el potencial de Castilla y León como escenario de producciones de alto impacto.

Recorrido

El itinerario diseñado recorre las provincias de Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia, destacando emplazamientos de gran valor histórico, cultural y cinematográfico.

Los asistentes visitarán ciudades como Zamora, Salamanca y Ávila, así como algunos de los estudios cinematográficos más relevantes de la comunidad. Además, descubrirán monumentos y edificios emblemáticos como el Castillo del Buen Amor, el Palacio de Riofrío y el moderno Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila.

Los profesionales su visita al interior del Teatro Principal de Zamora. / Cedida por la Castilla y León Film Commission

El recorrido también incluirá algunos pueblos singulares, como Las Navas del Marqués en la provincia abulense; Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes en Salamanca, o Urueña y Tordesillas en Valladolid, entre otros, según explican desde la Junta de Castilla y León.

Posicionamiento

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte avanza en el posicionamiento de la comunidad como destino de rodajes con su participación esta semana en el evento internacional “Shooting Locations Marketplace", celebrado en la Feria de Valladolid,

Desde la Consejería ponen en valor el buen momento actual de la comunidad a nivel de rodajes cinematográficos, con 339 rodajes en Castilla y León en 2024, que incluyen largometrajes, series, programas de televisión y producciones publicitarias, con un incremento del 27,93 % respecto a los contabilizados el año anterior.

Con esta iniciativa, la administración regional, a través de la Castilla y León Film Commission busca consolidar la región como un referente para la industria audiovisual global, destacando su diversidad de localizaciones, su riqueza patrimonial y paisajística, además de sus infraestructuras de primer nivel.