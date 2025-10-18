Las importantes cifras de la Junta para mejorar la sanidad en Zamora

Los presupuestos «más expansivos» de la comunidad, con más de 15.000 millones de euros «destinados a las familias, a empresas y a autónomos», enumeró la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante la presentación de las partidas destinadas para Zamora. De estas, destacó las inversiones que irán a sanidad, comenzando con cerca de 81 millones par el funcionamiento de hospitales y centros de salud. «Si esta cantidad es significativa, más todavía son los 65 millones anuales que se destinan a farmacia», apuntó, en relación al gasto farmacéutico.

Con respecto a su consejería, de Familia e Igualdad de Oportunidades, Blanco habló también de 30 millones de euros para pagar prestaciones de dependencia, a lo que hay que sumar otros 18 para pensiones no contributivas y otros tipos de prestaciones que se abonan en los servicios sociales.

«Esto demuestra la apuesta que tenemos por las familias y lo que avala la gestión. Una gestión que sitúa a Castilla y León como la mejor comunidad en prestación de dependencia en servicios sociales, como la mejor comunidad en educación, como la segunda más valorada en el sistema sanitario», subrayó la vicepresidenta del gobierno regional, con unas cifras en la mano «con las que queremos seguir avanzando y mejorando, porque todo eso beneficia a las familias».

Presupuesto para alquiler y venta

La vivienda también es una de las áreas importantes para estos presupuestos con un plan que incluye 2,6 millones que se destinarán a ayudas al alquiler y otros 3,5 para construir vivienda para alquiler, junto a otros 2,5 para pisos destinados a la venta.

«Escuchando a las personas, vamos a poner en marcha una nueva línea de ayudas para cambiar las bañeras por platos de ducha. Una nueva ayuda de accesibilidad, de la que se financiará un tanto por ciento, hasta un límite máximo de cantidad suficiente para que las personas mayores puedan cambiar este elemento en sus cuartos de baño», anunció.

A todas estas partidas que tienen en el punto de mira a las familias, hay que añadir aquellas tienen en el punto de mira al sector turístico, precisamente cuando esta semana se ha abierto en Zamora la nueva exposición de Edades del Hombre «que abrirá una ventana al exterior», auguró.

Partidas para las grandes infraestructuras

Unos presupuestos que, obviamente, no se olvidar de las grandes infraestructuras de Zamora, con inversiones para el Museo de Semana Santa, el Conservatorio de Música Miguel Manzano, el Polígono de Monfarracinos o la transferencia al Ayuntamiento de Benavente para el polígono Puerta del Noroeste.

Tras la presentación de los presupuestos, el siguiente paso será aprobar el techo de gasto en el próximo Pleno para continuar con el proceso que, desde la Junta, esperan que no sea interferido por la oposición —PSOE y Vox— para dar pasos firmes hacia su aprobación.

Polémica sobre el Ingreso Mínimo Vital

Ante las declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su visita a Zamora esta semana, donde señaló que se abría la posibilidad de que el Ingreso Mínimo Vital se transfiriera a las comunidades, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, recordó que esta medida se está reclamando por parte de la administración regional «desde el primer momento. Y, por supuesto, lo seguimos haciendo, pero, eso sí, en las mismas condiciones que se les da a otras comunidades, como es el caso del País Vasco», señaló la zamorana. «No queremos ser una comunidad de segunda, ni que haya cesiones a los socios independentistas del Gobierno para que el señor Sánchez siga en la Moncloa», sentenció la vicepresidenta.

Blanco argumentó que la Junta sabría gestionar el Ingreso Mínimo Vital por experiencia. «Tenemos la renta garantizada de ciudadanía que va vinculada a eliminar, por ejemplo, el absentismo escolar o apoyar una búsqueda activa de empleo. Y cuando no se cumplen con unas condiciones determinadas, se les suspende a los perceptores», explicó.

El reclamo del Ingreso Mínimo Vital viene ligado a unos servicios sociales «que tienen que ser la puerta de entrada, pero también de salida. De lo primero, cuando se está en una situación puntual de vulnerabilidad, pero también tenemos que dar las herramientas para que salga de ese sistema asistencialista y que puedan normalizar sus vidas. Y eso lo logramos a través de la renta garantizada de ciudadanía», observó.