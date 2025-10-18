Hoy se celebra el Día del Comercio de Zamora: consigue hasta 6.000 euros en premios en la Plaza Mayor

Este sábado, 18 de octubre, la ciudad celebra el Día del Comercio de Zamora a partir de las 20 horas en la Plaza Mayor, donde los clientes de las tiendas locales podrán ganar premios de hasta 6.000 euros si acuden en directo al sorteo.

El evento, conducido por Miguel Álvarez, comenzará con un concierto a cargo de Entavía, uno de los grupos folk más conocidos de Castilla y León, que cuenta con un disco en honor a Sanabria. A lo largo del concierto los zamoranos podrán depositar en una enorme urna que se colocará junto al escenario en la Plaza Mayor las papeletas que todavía hoy pueden conseguir con sus compras en el comercio local de Zamora.

Durante el conciertose sortearán 6.000 euros en premios distribuidos en un cheque de 2.500 euros, otro de 1.000 euros, otro de 600 euros, dos premios de 400, tres premios de 200 y cinco de 100 euros. Al igual que el año pasado, se realizará el sorteo con una gran ruleta que se situará en el escenario de la Plaza Mayor. No obstante, será imprescindible estar en la Plaza Mayor para recibir el premio si se resultase ganador, tal y como matiza el edil porque "solo el que esté presente recibirá el premio subiendo al escenario".

La iniciativa promovida por Azeco y la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de la capital pretende poner en valor la importancia económica que tiene el pequeño comercio en Zamora capital y también en la provincia y premiar un poco al comerciante que hace esa labor del día a día, luchando por mantener esa calidad y esos buenos productos y esa atención excelente al ciudadano", destacó Ruperto Prieto, presidente de la federación de Asociaciones de Empresarios de Comercio de Zamora (Azeco).