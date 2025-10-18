Guía práctica sobre "EsperanZa", Las Edades del Hombre en Zamora

Zamora ya tiene oficialmente su segundas Edades del Hombre de la historia. La muestra "EsperanZa" ya está en marcha en la ciudad con casi 90 piezas y una experiencia inmersiva para disfrutar hasta abril en sus dos sedes: la Catedral y San Cipriano.

Te contamos todo lo que necesitas saber para visitar la muestra de arte religioso sin perderte nada a modo de guía práctica.

Horario de apertura

Martes a viernes: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

Sábados: de 10 a 20 horas.

Domingos y festivos: de 10 a 19 horas.

Los lunes permanecerá cerrada, salvo que caiga en festivo.

Última admisión, 30 minutos antes del cierre.

Entradas

Entrada a la exposición: general a 9 euros, reducida a 7,50 euros.

Entrada a la experiencia de realidad virtual: general a 5 euros, reducida a 3 euros.

Entradas combinadas: exposición+experiencia realidad virtual: 12 euros

Entrada exposición+experiencia realidad virtual+guía de mano: 14 euros

Visitas guiadas para grupos: 175 euros (incluye entrada de la exposición en compañía de monitor didáctico de la Fundación Edades del Hombre)

Condiciones de la entrada reducida: niños

Pueden acceder a la entrada reducida:

Pensionistas y mayores de 65 años

Personas con discapacidad inferior al 33%

Menores de 18 años

Titulares del carné joven

Miembros de familias numerosas

Personas en situación legal de desempleo

Las reducciones se aplicarán previa acreditación con la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado.

Los niños menores de 12 años y las personas con discapacidad superior al 33% tienen libre acceso a la exposición, pero sin experiencia de realidad virtual.

Tarjeta especial

Tarjeta "Amigos de Las Edades": 25 euros. Estas son las condiciones:

Acceso ilimitado a la exposición en horario de apertura ordinario.

Un pase para la experiencia de realidad virtual

Guía de mano de la exposición

Entrada al monasterio de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación Edades del Hombre

(La tarjeta es personal e intransferible, válida durante todo el periodo expositivo).

Fechas

Hasta el 5 de abril de 2026

Información y reservas

Teléfono: 980 041 023

Mail: expo@lasedades.es

Web: www.lasedades.es