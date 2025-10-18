Guía práctica sobre "EsperanZa", Las Edades del Hombre en Zamora
Consúltalo todo aquí: precios, entradas reducidas, niños, sedes, horarios, visitas guiadas y tarjetas especiales
Zamora ya tiene oficialmente su segundas Edades del Hombre de la historia. La muestra "EsperanZa" ya está en marcha en la ciudad con casi 90 piezas y una experiencia inmersiva para disfrutar hasta abril en sus dos sedes: la Catedral y San Cipriano.
Te contamos todo lo que necesitas saber para visitar la muestra de arte religioso sin perderte nada a modo de guía práctica.
Horario de apertura
- Martes a viernes: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
- Sábados: de 10 a 20 horas.
- Domingos y festivos: de 10 a 19 horas.
Los lunes permanecerá cerrada, salvo que caiga en festivo.
Última admisión, 30 minutos antes del cierre.
Entradas
- Entrada a la exposición: general a 9 euros, reducida a 7,50 euros.
- Entrada a la experiencia de realidad virtual: general a 5 euros, reducida a 3 euros.
- Entradas combinadas: exposición+experiencia realidad virtual: 12 euros
- Entrada exposición+experiencia realidad virtual+guía de mano: 14 euros
- Visitas guiadas para grupos: 175 euros (incluye entrada de la exposición en compañía de monitor didáctico de la Fundación Edades del Hombre)
Condiciones de la entrada reducida: niños
Pueden acceder a la entrada reducida:
- Pensionistas y mayores de 65 años
- Personas con discapacidad inferior al 33%
- Menores de 18 años
- Titulares del carné joven
- Miembros de familias numerosas
- Personas en situación legal de desempleo
Las reducciones se aplicarán previa acreditación con la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado.
Los niños menores de 12 años y las personas con discapacidad superior al 33% tienen libre acceso a la exposición, pero sin experiencia de realidad virtual.
Tarjeta especial
Tarjeta "Amigos de Las Edades": 25 euros. Estas son las condiciones:
- Acceso ilimitado a la exposición en horario de apertura ordinario.
- Un pase para la experiencia de realidad virtual
- Guía de mano de la exposición
- Entrada al monasterio de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación Edades del Hombre
(La tarjeta es personal e intransferible, válida durante todo el periodo expositivo).
Fechas
Hasta el 5 de abril de 2026
Información y reservas
- Teléfono: 980 041 023
- Mail: expo@lasedades.es
- Web: www.lasedades.es
