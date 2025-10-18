Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guía práctica sobre "EsperanZa", Las Edades del Hombre en Zamora

Consúltalo todo aquí: precios, entradas reducidas, niños, sedes, horarios, visitas guiadas y tarjetas especiales

Inauguración de &quot;EsperanZa&quot;, las Edades del Hombre de Zamora

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

Abril Oliva

Zamora ya tiene oficialmente su segundas Edades del Hombre de la historia. La muestra "EsperanZa" ya está en marcha en la ciudad con casi 90 piezas y una experiencia inmersiva para disfrutar hasta abril en sus dos sedes: la Catedral y San Cipriano.

Te contamos todo lo que necesitas saber para visitar la muestra de arte religioso sin perderte nada a modo de guía práctica.

Horario de apertura

  • Martes a viernes: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
  • Sábados: de 10 a 20 horas.
  • Domingos y festivos: de 10 a 19 horas.

Los lunes permanecerá cerrada, salvo que caiga en festivo.

Última admisión, 30 minutos antes del cierre.

Estas son las impresiones de los primeros visitantes a las Edades del Hombre de Zamora 2025-26

Estas son las impresiones de los primeros visitantes a las Edades del Hombre de Zamora 2025-26

Alberto Ferreras

Entradas

  • Entrada a la exposición: general a 9 euros, reducida a 7,50 euros.
  • Entrada a la experiencia de realidad virtual: general a 5 euros, reducida a 3 euros.
  • Entradas combinadas: exposición+experiencia realidad virtual: 12 euros
  • Entrada exposición+experiencia realidad virtual+guía de mano: 14 euros
  • Visitas guiadas para grupos: 175 euros (incluye entrada de la exposición en compañía de monitor didáctico de la Fundación Edades del Hombre)
VÍDEO | Visita virtual a 'EsperanZa', Las Edades del Hombre en Zamora

VÍDEO | Visita virtual a 'EsperanZa', Las Edades del Hombre en Zamora

Alejandra Bonel García / Fernando Esbec

Condiciones de la entrada reducida: niños

Pueden acceder a la entrada reducida:

  • Pensionistas y mayores de 65 años
  • Personas con discapacidad inferior al 33%
  • Menores de 18 años
  • Titulares del carné joven
  • Miembros de familias numerosas
  • Personas en situación legal de desempleo

Las reducciones se aplicarán previa acreditación con la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado.

Los niños menores de 12 años y las personas con discapacidad superior al 33% tienen libre acceso a la exposición, pero sin experiencia de realidad virtual.

VÍDEO | Así ha sido la inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

VÍDEO | Así ha sido la inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

Alejandra Bonel García

Tarjeta especial

Tarjeta "Amigos de Las Edades": 25 euros. Estas son las condiciones:

  • Acceso ilimitado a la exposición en horario de apertura ordinario.
  • Un pase para la experiencia de realidad virtual
  • Guía de mano de la exposición
  • Entrada al monasterio de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación Edades del Hombre

(La tarjeta es personal e intransferible, válida durante todo el periodo expositivo).

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

Ver galería

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora /

Fechas

Hasta el 5 de abril de 2026

Noticias relacionadas y más

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en la Catedral

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en la Catedral

Ver galería

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en la Catedral / José Luis Fernández

Información y reservas

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en San Cipriano

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en San Cipriano

Ver galería

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en San Cipriano / José Luis Fernández

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
  2. Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora
  3. Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
  4. David Gago, Concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: 'Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas
  5. Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
  6. Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas
  7. ¿Cuántos años le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín en Zamora?
  8. Isabel García Núñez, capitana de la Guardia Civil: 'Se nos juzga más a las guardias por ser mujer, seguimos siendo observadas

Sumar apuesta en Zamora por aglutinar "en la medida de lo posible" a la izquierda con las "manos tendidas" a converger con Podemos

Sumar apuesta en Zamora por aglutinar "en la medida de lo posible" a la izquierda con las "manos tendidas" a converger con Podemos

Zamora se afianza como escenario de rodajes audiovisuales: diez profesionales de todo el mundo visitan la ciudad

Zamora se afianza como escenario de rodajes audiovisuales: diez profesionales de todo el mundo visitan la ciudad

Guía práctica sobre "EsperanZa", Las Edades del Hombre en Zamora

Guía práctica sobre "EsperanZa", Las Edades del Hombre en Zamora

El ránking de los 10 bares mejor valorados por los turistas que visitan Zamora

El ránking de los 10 bares mejor valorados por los turistas que visitan Zamora

La embriaguez atenúa la pena de un abusador sexual de Benavente

La embriaguez atenúa la pena de un abusador sexual de Benavente

Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques

Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques

El tiempo en Zamora: los grados siguen altos... pero llegan las lluvias

El tiempo en Zamora: los grados siguen altos... pero llegan las lluvias

Las claves de la relación entre nutrición y cognición a través de los estudios de cuatro investigadores premiados por la Fundación Alimerka

Las claves de la relación entre nutrición y cognición a través de los estudios de cuatro investigadores premiados por la Fundación Alimerka
Tracking Pixel Contents