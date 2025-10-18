Guarido ve en el turismo el futuro de Zamora: “Sobran turistas en la costa y faltan en el interior”

Esta semana han tenido lugar dos noticias positivas para el turismo en Zamora. En primer lugar, quedó inaugurada la nueva edición de Las Edades del Hombre, que este año tienen sede en Zamora con el nombre 'EsperanZa'. Por otro lado, el ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presentó en la capital los viajes del Imserso para promocionar el turismo de interior.

Las Edades del Hombre es una muestra de arte religioso que se celebra cada año y reúne lo mejor de Castilla y León en uno de los municipios de la comunidad autónoma. Este año tiene lugar en Zamora en dos sedes, la Catedral y San Cipriano, que acogen casi 90 piezas y una experiencia inmersiva que se podrá visitar hasta el mes de abril.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha querido destacar estos dos acontecimientos "muy importantes para la ciudad" en sus perfiles en redes sociales. "El turismo va a jugar un papel muy importante en el futuro de Zamora. Sobran turistas en la costa y faltan en el interior, que cada vez ofrece más posibilidades para un turismo tranquilo", ha escrito el alcalde.

"Reequilibrar la distribución del turismo debe ser un gran objetivo de todos", ha añadido Guarido, que ha destacado la figura del obispo de Zamora, Fernando Valera, como "pieza clave" para traer una nueva edición de Las Edades del Hombre a la provincia. "Todos tirando en la misma dirección para beneficio de los territorios que más lo necesitan", añade.

Para terminar, también ha recordado el gasto en infraestructuras turísticas, como el Parador de Zamora, con la inversión de "una decena de millones" para su remodelación. El espacio hotelero es una pieza clave en el casco histórico de la ciudad y los negocios de la zona esperan que su reapertura no se demore más allá de octubre de 2026, cuando está previsto el final de las obras.