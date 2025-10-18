CEOE Zamora prepara a las empresas para la puesta en marcha de la factura electrónica

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Zamora celebró una jornada informativa bajo el título "La empresa ante el VeriFactu y la facturación electrónica obligatoria" con el objetivo de preparar al tejido empresarial de la provincia ante los nuevos retos fiscales que entrarán en vigor a partir de 2026.

Antonio Revuelta Salgado, socio del área fiscal de Garrido, una de las firmas con más prestigio en fiscalidad del mercado legal español, ofreció la ponencia en la Fundación Rei Afonso Henriques en la que analizó el alcance de las nuevas obligaciones fiscales que afectarán de manera ineludible a las empresas. Charla práctica para anticiparse a los cambios normativos y adaptar los procesos internos de las compañías.