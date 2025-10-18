Benavente pisa el acelerador

Benavente vive un momento decisivo en su desarrollo. Bajo la gestión de la alcaldesa Beatriz Asensio, la ciudad ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones estratégicas que buscan modernizar sus infraestructuras, impulsar la economía y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, además de ofrecer nuevos atractivos para fomentar el aumento de la población e incluso el asentamiento de los jóvenes en esta zona de la provincia.

Desde la ampliación del polígono Puerta del Noroeste, hasta la recuperación de espacios emblemáticos como el paseo de la Mota o el Mercado de Abastos y la apuesta por la vivienda pública, el ayuntamiento lidera una etapa de crecimiento que sitúa a Benavente como referente de innovación en la provincia de Zamora.

El proyecto estrella es el polígono Puerta del Noroeste, con 58 hectáreas de suelo industrial para ampliar las posibilidades de crecimiento económico y atraer nuevas inversiones a la zona. Con un coste total de 12,3 millones de euros, cuenta con el apoyo del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente.

Esta colaboración institucional convierte a Benavente en nodo logístico clave del noroeste peninsular. La alcaldesa Beatriz Asensio ha destacado la importancia de que el proyecto se esté desarrollando "en plazo, sin retrasos", lo que refuerza la confianza de los inversores y permite que las empresas puedan instalarse en un entorno competitivo, bien comunicado y con todos los servicios necesarios.

Listo para acoger nuevas industrias

El ayuntamiento, además, trabaja en la tasación y preparación de las parcelas para su comercialización, de modo que el polígono esté listo para acoger nuevas industrias. Desde su concepción en 2015, Puerta del Noroeste ha sido considerado un proyecto estratégico para la reindustrialización y la creación de empleo, con el objetivo de situar a Benavente como referente logístico y empresarial del noroeste español.

Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente, junto al paseo de la Mota. / E. P. (Archivo)

El turismo también está en el foco de atención del ayuntamiento, con el objetivo de recuperar la identidad de la ciudad y a atraer a visitantes. Para ello, ha puesto en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una herramienta que combina innovación y promoción del patrimonio. Entre los proyectos más destacados, se encuentra la renovación integral de los paseos de la Mota, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. En el proyecto, se ha apostado por recuperar este espacio, dotándolo de un nuevo diseño que conjuga lo clásico y lo moderno, con pavimentos renovados, nueva iluminación, bancos y señalización inteligente. "Queríamos recuperar un espacio con gran valor sentimental para los benaventanos y convertirlo en un recurso turístico atractivo y moderno", explica la alcaldesa.

Fachada del Mercado de Abastos de Benavente. / Cedida

El Mercado de Abastos es otro de los puntos clave del plan. Su remodelación permitirá hacerlo más accesible, reducir su consumo energético y reactivar un edificio histórico que se encontraba infrautilizado.

Monumentos en 3D

La innovación también llega a través de la tecnología. Gracias a las reproducciones 3D de monumentos como las iglesias de Santa María y San Juan, o el Castillo de los Pimentel, los visitantes podrán disfrutar de experiencias inmersivas con gafas de realidad virtual, descubriendo el valor histórico de estos espacios de un modo completamente nuevo. Además, la ampliación del albergue de peregrinos busca potenciar el atractivo del Camino de Santiago por la zona y ofrecer un mejor servicio a los visitantes.

Por último, dentro de la estrategia turística también se trabaja en la ruta del queso y en la instalación de pantallas informativas para promocionar los atractivos de la comarca de Los Valles, reforzando el papel de Benavente como punto de partida para explorar el norte de Zamora.

Mejora de oferta de vivienda pública

Otro de los ejes fundamentales del desarrollo local es la mejora de la oferta de vivienda pública, incluida en la prórroga del Plan Territorial de Fomento de Benavente hasta 2027. Esta iniciativa, apoyada por la Junta de Castilla y León, busca fijar población y facilitar el acceso a vivienda asequible, siempre acompañada de mejoras en los servicios públicos y la conectividad, elementos esenciales para atraer nuevos residentes.

El Ayuntamiento de Benavente demuestra su compromiso con la ciudad con un presupuesto de inversiones reales de 13,7 millones de euros para 2025, distribuidos en 38 actuaciones. Estas incluyen tanto los grandes proyectos industriales y turísticos como mejoras en calles, avenidas y barrios, con obras destacadas en Luis Morán, Maragatos, la carretera del Caracol y la Vía del Canal. "Tras años de abandono, estamos ejecutando mejoras en distintas zonas de la ciudad", señala la alcaldesa, destacando que el objetivo es modernizar Benavente sin perder su identidad, construyendo una ciudad más habitable, competitiva y abierta al futuro.

Coordinación en administraciones

Con proyectos sólidos, financiación garantizada y una clara coordinación entre administraciones, Benavente afronta una etapa de crecimiento sostenido. El impulso industrial del Puerta del Noroeste, la apuesta por el turismo innovador y sostenible, y la mejora de la oferta residencial son los pilares de una estrategia que busca consolidar a la ciudad como motor económico y social de la provincia.