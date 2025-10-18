Accidentes de tráfico y rescates en plena calle: así ha vivido Zamora las jornadas de enfermería de emergencias
La ciudad se transformó en escenario de prácticas para los trabajadores de emergencias y urgencias
Los pasados 16 y 17 de octubre se celebraron en Zamora las V Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias, organizadas por SEMESCyL. Bajo el lema "Unidos por un mismo latido", decenas de enfermeras y profesionales de las urgencias y las emergencias han creado un espacio de aprendizaje para mejorar la atención en situaciones críticas.
Así, además de las mesas y conferencias que tuvieron lugar en el Teatro Ramos Carrión, como sede principal, y La Alhóndiga, Zamora ha sido un escenario en vivo de simulacros de accidentes y rescates que han dinamizado varios puntos de la ciudad durante la celebración de las jornadas.
A pie de calle se han podido ver multitud de recreaciones para poner a prueba la habilidad y conocimientos de los enfermeros de emergencias, técnicos de emergencias sanitarias, técnicos en cuidados de enfermería, médicos y estudiantes de todas estas disciplinas.
Zamora ha sido testigo del pulso, la energía y la pasión de quienes viven la urgencia y la emergencia con vocación y entrega. En cada taller, en cada mesa, en cada gesto se ha compartido conocimiento, experiencia y compromiso. Detrás de cada intervención hay un equipo, y detrás de cada equipo hay personas que sienten, que aprenden y que salvan vidas.
