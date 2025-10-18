Accidentes de tráfico y rescates en plena calle: así ha vivido Zamora las jornadas de enfermería de emergencias

Los pasados 16 y 17 de octubre se celebraron en Zamora las V Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias, organizadas por SEMESCyL. Bajo el lema "Unidos por un mismo latido", decenas de enfermeras y profesionales de las urgencias y las emergencias han creado un espacio de aprendizaje para mejorar la atención en situaciones críticas.

Así, además de las mesas y conferencias que tuvieron lugar en el Teatro Ramos Carrión, como sede principal, y La Alhóndiga, Zamora ha sido un escenario en vivo de simulacros de accidentes y rescates que han dinamizado varios puntos de la ciudad durante la celebración de las jornadas.

Simulacro de intervención de los servicios de emergencias en un accidente en la Plaza Mayor de Zamora. / Jose Luis Fernández / LZA

A pie de calle se han podido ver multitud de recreaciones para poner a prueba la habilidad y conocimientos de los enfermeros de emergencias, técnicos de emergencias sanitarias, técnicos en cuidados de enfermería, médicos y estudiantes de todas estas disciplinas.

Zamora ha sido testigo del pulso, la energía y la pasión de quienes viven la urgencia y la emergencia con vocación y entrega. En cada taller, en cada mesa, en cada gesto se ha compartido conocimiento, experiencia y compromiso. Detrás de cada intervención hay un equipo, y detrás de cada equipo hay personas que sienten, que aprenden y que salvan vidas.