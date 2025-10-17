Zamoranos en Brasil, Ecuador o Marruecos, haciendo misión

Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba, Argentina o Marruecos son solo algunos de los destinos de los 96 misioneros zamoranos que están realizando su labor con los más necesitados. De todos ellos hay que acordarse especialmente este fin de semana, cuando se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, conocidos popularmente como el día del Domund.

La delegada de misiones en la diócesis de Zamora, Elvira Olmos, valoró que todas esas personas “hayan decidido dejar su casa y su vida para entregarse a la misión, donde llevan años”. De todos ellos destacó algunos ejemplos, como el de Pilar Sánchez Hidalgo, misionera natural de Madridanos, destinada en Togo, donde, gracias a las donaciones de Zamora, se construyó un taller de confección para ayudar a las mujeres a vivir con sus propios recursos.

Zamora. Niños con las huchas en Santiago del Burgo por el Domund / Alba Prieto / LZA

En Ecuador está Pedro Luis Rodríguez, de Fontanillas, encargado de dirigir la Casa de los Niños de Santa Teresita, donde tienen asegurada educación y un plato de comida al día. “También hay otros muchos misioneros que no son tan visibles, pero que están llevando una vida entregada a los demás, por eso queremos este día sirva de gratitud hacia esa labor por el mundo”, apuntó Olmos.

En primera persona

Con ella estaba Raquel Pizarro, consagrada de las Cruzadas de Santa María, quien acaba de llegar de una misión durante quince años en Perú y que ya está pensando en su próximo destino: Filipinas. “Yo era una joven con inquietud de ayudar a los otros y salí fuera de España, a Angola, durante un verano. Me topé con una realidad que solo vemos por televisión o Internet, de pobreza, enfermedades y sufrimientos, pero con una fe muy grande, con la que mantienen su esperanza”, recuerda Pizarro, quien estos días previos al Domund ha estado visitando colegios e institutos para compartir su experiencia con los más jóvenes.

En Zamora, este sábado, a partir de las 11.30 horas, decenas de niños saldrán desde la iglesia de Santiago el Burgo portando sus huchas para recaudar dinero para las misiones, con el lema este año de “Misioneros de esperanza entre los pueblos”.