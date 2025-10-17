Día del Cáncer de Mama
Las zamoranas dan el do de pecho
La delegación zamorana de la AECC y la asociación Azayca celebran el Día del Cáncer de Mama con diferentes actividades reivindicativas.
Visibilizar la enfermedad y normalizar su diagnóstico, así como su tratamiento, es uno de los objetivos que persigue la celebración del Día del Cáncer de Mama. Las asociaciones que luchan contra esta enfermedad en Zamora —AECC y Azayca— conmemoraron este viernes la jornada con diferentes actividades.
En la plaza de Castilla y León, una paciente de la Asociación Española Contra el Cáncer leyó un emotivo manifiesto en representación de todas las personas afectadas por esta enfermedad, presentando a continuación la campaña "Nos lo tomamos a pecho", para sensibilizar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz a través los programas de cribado. Una reivindicación que contó con el respaldo de diferentes autoridades.
A solo unos metros de distancia, en la plaza de la Constitución, Azayca organizó una "performance" con mujeres con cáncer de mama haciendo visible aquellos síntomas que no son visibles —como el miedo, la inseguridad, la incertidumbre o la ansiedad— y portando pequeños carteles con frases que ellas mismas habían escrito, en apoyo a otras mujeres que acaban de ser diagnosticadas.
Dos propuestas con un mismo objetivo que une a toda la sociedad.
