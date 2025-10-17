Una zamorana no logra alquilar piso por su perro de dos kilos: “Los alquileres son una pasada”

Una zamorana está teniendo graves problemas para encontrar un piso de alquiler en Zamora capital. ¿El problema?: tener un perro de dos kilos. Por lo visto, esta mujer, que ha publicado un mensaje en Facebook, lleva tiempo buscando piso, pero entre la negativa de los propietarios a admitir mascotas y los precios altos ("los precios de alquiler son una pasada", asegura), le está resultando tarea imposible.

En el apartado de comentarios de la publicación se ha producido un intenso debate sobre admitir animales o no en las viviendas de alquiler. "Hacen más daño los niños en un piso que un perro u otro animal", escribe un usuario. La autora de la publicación prefiere no generalizar, ya que "hay veces que hace más daño una persona adulta sin animales ni niños", y que "depende de la persona, el dueño del perro o los padres del niño", añade.

La mayoría se ha posicionado a favor de la autora de la publicación, valorando que "tiene su derecho a vivir con su mascota", que "se debería ser más permisivos con los animalitos" y que "la fianza está para eso, por si hay algún desperfecto en el piso". Eso sí, decidir "es elección de cada propietario", reflexiona una zamorana con su comentario.

Otra usuaria lamenta los precios del alquiler en Zamora y se aventura a predecir el futuro: "Ahora mismo es más barato vivir en Salamanca o Valladolid que en Zamora... Y dicen que cuando lleguen los militares a Monte la Reina los alquileres de Toro y Zamora van a subir aún más", ha escrito.