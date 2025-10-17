Zamora fue una de las seis provincias de España que superó este verano su pico máximo de temperaturas

No cabe duda de que el verano de 2025 ha sido uno de los más calurosos de la historia reciente. O, como le gusta decir a los expertos en meteorología, "desde que existen registros". Una serie de olas de calor que llevaron, de manera indirecta, a vivir también una de las olas de incendios más devastadoras que se recuerdan en el noroeste peninsular. Con el paso de las semanas, va siendo momento de poner negro sobre blanco los diferentes registros que se han acumulado durante la época estival, destacando como dato curioso que Zamora ha sido una de las seis provincias que ha superado este verano su pico máximo de temperaturas.

Según un recuento difundido por @meteometeorito en su cuenta de X -antiguo Twitter- tomando los datos de MPinar y la AEMET como referencia, la temperatura más alta del verano se registró en la estación de Morales de Toro, cuyo termómetro se elevó hasta los 41,9ºC durante el pasado 16 de agosto. Por apenas una décima, este registro de la comarca toresana superó al de Zamora capital del 14 de julio de 2022, que se erigía hasta este verano como la marca de referencia. En cuanto a la estación de Morales de Toro, supone un incremento de 8 décimas respecto a su temperatura máxima del año anterior -10 de agosto de 2024- y de 4 décimas respecto a su pico histórico logrado dos años antes -22 de agosto de 2023-.

La propia AEMET también ha aprovechado las primeras semanas del otoño para difundir su desglose provincializado de datos, que también viene con varios 'récords' para la estación de Zamora capital. Es el caso, por ejemplo, de la temperatura media del verano (1 de junio a 31 de agosto) y sus 24,8º C, lo que supone un aumento de tres décimas respecto al tórrido 2022. En cuanto a la media de temperaturas máximas y mínimas, también se observa registros nunca antes vistos, con 33,3º C por arriba y 16,3º C por abajo. En ambos casos, el récord anterior también estaba en 2022, otro año marcado por los graves incendios forestales que asolaron la Sierra de la Culebra.

Un 'veranillo' que se acaba

Por el momento, las altas temperaturas y la escasez de lluvias se han mantenido como una tónica habitual en Zamora durante la entrada al otoño. Tanto es así que lo más habitual en la primera quincena de octubre había sido estar por encima de la media histórica de temperaturas en lo que se ha convertido en un interminable 'veranillo de San Miguel'. Había quien pudiera pensar incluso que este episodio se iba a empalmar con su pariente lejano, el 'veranillo de San Martín', pero las previsiones de los próximos días apuntan a una bajada de las temperaturas y una primera serie de lluvias a partir de este mismo domingo, 19 de octubre.