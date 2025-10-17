Zamora pone en valor sus caminos de Santiago en una jornada en el Ramos Carrión

Poner en valor la importancia de los Caminos de Santiago a su paso por Zamora e intentar potenciar y ver los puntos débiles para darles una solución. Este es el objetivo primordial que persigue la jornada "Zamora, encrucijada de Caminos", tal y como destacó el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández. El programa de charlas se desarrollará el 25 de octubre en la sala de conferencias del Teatro Ramos Carrión.

Los cinco caminos históricos y tradicionales que atraviesan la provincia de Zamora y que serán protagonistas de la jornada son: Vía de la Plata, Camino Sanabrés, Camino de Levante, Camino del Sureste y Camino Zamorano-Portugués. Durante la misma, se celebrarán charlas y mesas redondas que ahondar en el arte y cultura en los caminos, su señalización, los valores del Camino, así como su potencial dinamizador de los pueblos.

"Hago una llamada porque el camino sin peregrinos es imposible, pero los peregrinos también necesitan albergue desde donde sean recogidos", apreció el director de Turismo de la Junta de Castilla y León y Comisario de los Caminos de Santiago en la Comunidad, Ángel González. En este sentido, recordó la apuesta por parte de la administración regional, además de alabar que se haya dado hace unos meses una subvención para mejorar toda la señalización de la Vía de la Plata y recientemente, una ayuda al ayuntamiento de Puebla de Sanabria para la rehabilitación del espacio municipal "Escuela Taller" en albergue de peregrinos del Camino Sanabrés a Santiago de Compostela.

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, subrayó el interés del Camino de Santiago como "una forma de hacer turismo, un turismo sostenible y espiritual que te permite una perspectiva totalmente diferente".

Jornadas muy ambiciosas en las que participarán ponentes expertos en todos los ámbitos del camino y muy "necesarias porque nuestros caminos tienen que relanzarse, ya que han perdido potencia en los últimos 20 años y tienen que tirar para arriba", dijo el presidente de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, José Almeida. En este sentido, señaló que los caminos han crecido en estos 20 años, "se han multiplicado por cinco y aquí la peregrinación se mantiene, con lo cual el objetivo sería por lo menos frenar esa tendencia de la incidencia negativa y tratar de revertirla y multiplicar por dos o por tres el número de peregrinos".

Declaraciones que quiso completar González, quién declaró que "nunca ha habido tantos peregrinos en los caminos de Santiago, pero tampoco nunca ha habido tantos caminos oficiales como en estos momentos". Por este motivo, valora que "no es tanto la cuestión del número de peregrinos, sino la distribución de los peregrinos en los distintos caminos. Hay caminos que tienen incluso en determinados momentos cierta saturación y, sin embargo, hay otros caminos que hay que fomentar".