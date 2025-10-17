Zamora y Burgos, hermanados por este alimento rico en hierro y proteínas

La Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos) participa en el Festival de la Morcilla de Burgos “como símbolo de hermandad y compromiso del sector hostelero con la Federación de Hostelería de Burgos, fortaleciendo los lazos gastronómicos entre Castilla y León para promover conjuntamente la excelencia de nuestros productos regionales”, han destacado desde la agrupación.

En esta primera edición del festival, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en la plaza del Rey San Fernando, Zamora estará representada en la exhibición de cocina sobre la morcilla en Castilla y León, el sábado 25 a las 18.00 horas como provincia invitada, con los chefs Santiago Vicente y Jonatan Garrote. “Nuestros cocineros llevarán por bandera los productos zamoranos, con la morcilla de Zamora de Morcillas Ramiro como protagonista en sus elaboraciones”, adelantan desde Azehos.

Poner en valor la gastronomía zamorana

Esta elección responde al objetivo “de poner en valor la gastronomía zamorana, destacando su identidad única y contribuyendo al desarrollo rural mediante la promoción de productos de temporada y calidad local en eventos interregionales. De esta manera, se suma a la tradición de la morcilla IGP de Burgos sin fusionarla, sino complementándola para enriquecer la diversidad culinaria de Castilla y León”, explican.

Morcilla, en rodajas. / P. H. (Archivo)

Azehos agradece la colaboración y disposición de la Diputación de Zamora a través de su iniciativa Zamora es Calidad, que engloba Alimentos de Zamora y Exquisiteza, así como a Morcillas Ramiro por su apoyo en la promoción de productos de excelencia zamorana.

Intercambio de tradiciones y cocina

Natalia García, secretaria general de Azehos, afirma, que “esta participación celebra el intercambio de tradiciones, cocinas y productos, que enriquece ambas regiones y refuerza el compromiso sectorial por la promoción mutua”.

El festival ofrece ferias de productores, catas con sumillers expertos, concursos nacionales de tapas, talleres y conciertos bajo el lema “Mirando al futuro con raíces en el pasado”.