Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
Los servicios municipales actuaron con máxima rapidez para limpiar el histórico monumento y se investigará a los responsables del acto vandálico
El Puente de Piedra de Zamora reabrió al público peatonal el 25 de marzo de 2025 y ya ha sufrido su primer acto vandálico. La concejalía de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora recibía el aviso de una pintada en uno de los arcos de la margen izquierda del río Duero y en menos de 24 horas ha procedido a su limpieza.
El mensaje, pintado con spray de pintura, iba dirigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "HDP. SÁNCHEZ A LA CÁRCEL", decía la pintada. La concejalía del Consistorio zamorano destaca la rapidez en la actuación de los servicios de limpieza en el muro, donde aún se pueden apreciar restos del acto vandálico.
Este tipo de sucesos constituye un delito contra el patrimonio histórico, ya que el Puente de Piedra está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y se abrirán las investigaciones necesarias para identificar a los responsables, los "pintamonas", como ha calificado el concejal David Gago en varias ocasiones a este tipo de delincuentes.
