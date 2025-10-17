Zamora como destino del Imserso: se dobla la oferta de plazas para atraer más turismo a la provincia

El número de oferta de plazas para viajar a la provincia de Zamora en la nueva temporada de turismo del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) prácticamente se ha duplicado. En concreto, la capital ofrece unas 1.400 plazas frente a las 905 de la pasada convocatoria. Incremento que busca fomentar el turismo a otros destinos alternativos al "de sol y playa". Con este fin, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Mayte Sancho, directora general del Imserso, se desplazaron hasta Zamora para inaugurar junto a Francisco Guarido, alcalde de la ciudad, la nueva temporada de los viajes que comenzaron a comercializarse la semana pasada y que arrancarán este domingo 19 de octubre.

"Queremos mandar un mensaje para fomentar el turismo rural, de naturaleza, de patrimonio y de gastronomía en una tierra que ha sufrido el gravísimo impacto de los incendios este verano", alegó el ministro. En este punto, destacó que el Imserso ofrece 879.213 plazas, de las que el 50,1% se destinan para turismo de costa peninsular, el 25,9% a turismo de costa insular y el 23,9% al turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

El alcalde Francisco Guarido recibe al ministro Pablo Bustinduy en la Plaza Mayor de Zamora. / Alba Prieto

"En los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante para diversificar la oferta y fomentar los circuitos culturales que han crecido más de un 53% desde el año 2018, también el turismo de naturaleza y de la España interior, que ha crecido un 270% en número de plazas desde el año 2018", precisó Bustinduy.

El alcalde de la capital ensalzó la campaña por atraer más visitantes a Zamora siendo una manera de "reequilibrar lo que es el mundo del turismo, quizás demasiado saturado en las zonas de costa y con una gran demanda en estas ciudades del interior, que hemos sufrido también este año unos incendios catastróficos, y que necesitamos promocionar la ciudad y la provincia", pronunció Guarido durante la presentación realizada en el Puente de Piedra. Magnífico entorno que alabaron todos los presentes invitando a conocerlo.

El ministro de Derechos Sociales durante su visita a las instalaciones de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. | ALBA PRIETO

Respecto al programa de viajes, la directora general del Imserso quiso poner el foco también en su constante trabajo para adaptarse a lo que "las personas mayores desean y necesitan desde un enfoque de igualdad en cuanto a derechos y también de acercamiento a sus necesidades y preferencias". Por último, Sancho aludió a que la campaña tiene otro objetivo fundamental como es la generación y mantenimiento de empleo durante la temporada baja.

De este modo, subrayó que el programa se ha convertido en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante los periodos del año en los que la demanda de viajes es significativamente menor. Razón por la cual la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias se comprometan a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas.

Tarifa plana de 50 euros e inclusión de los animales de compañía

La nueva temporada de los viajes del Imserso llega con la novedad de una tarifa plana de 50 euros accesible para que los y las pensionistas con menos recursos puedan viajar sin importar destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje. En total, se han reservado 7.447 plazas destinadas a este fin. "Los viajes del Imserso son un pilar de nuestra política social y queremos que este derecho sea realmente efectivo para todos y todas", apreció Bustinduy en Zamora.

Además, esta temporada se han reservado también plazas para aquellas personas que quieran viajar con sus animales de compañía, estando disponibles tanto para los viajes de costa peninsular como los de costa insular, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados de los animales.

Mejora sostenida de la calidad y de las expectativas

"Estamos en un proceso constante mejora y de escucha a las demandas de las personas usuarias". Con estas palabras, el ministro de Derechos Sociales respondió a algunas de las quejas que se han producido sobre todo durante el proceso de reserva de plazas de viajes del Imserso. En este sentido, matizó, que la mayoría se refieren a que las plazas se agotan muy rápido, lo que "es un problema derivado del éxito del programa".

"Que haya habido una mejora sostenida de la calidad ha hecho que también haya una mejora de las expectativas y, por tanto, la gente hace bien en reivindicar que quiere un servicio de calidad y que las cosas funcionen y que sean lo que esperan", añadió. Por último, avanzó que estarán vigilantes y evaluarán el funcionamiento de las últimas adjudicaciones.