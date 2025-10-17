Él ha sido el primer visitante, y además zamorano, de las Edades del Hombre de Zamora 2025-26
La muestra de Las Edades del Hombre reúne 85 piezas desde el siglo XI hasta la actualidad entre la Catedral y San Cipriano. La exquisita selección permite contemplar obras de grandes maestros como Picasso, El Greco, Velázquez, Goya, Gregorio Fernández o Juan de Juni.
Paco es de Zamora. Toda su familia es cofrade de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias. Por este motivo, para él ha sido muy emocionante ser la primera persona en visitar la exposición en este primer día de apertura. Ha sido suya la entrada 000.001 de #EsperanZa.
Los grandes tesoros de la EsperanZa
La segunda exposición de Las Edades del Hombre en Zamora, "EsperanZa" apuesta por una selección minuciosa de obras firmadas por una nómina de autores de primera fila, como El Greco, Salzillo, Juan de Juni, Gregorio Fernández, Diego de Siloé, Zurbarán, Velázquez, Goya, Picasso, Venancio Blanco, Eduardo Barrón o Pablo Gargallo.
La propuesta expositiva conjuga obras antiguas, la más vetusta data del siglo XI, con contemporáneos que hasta ahora no se habían exhibido en Las Edades del Hombre.
"EsperanZa" se dividen en un preludio, que se localiza en la iglesia de San Cipriano, y tres momentos que se ubican en la Catedral de El Salvador y que llevan por nombre "Pasión", "Resurrección" y "Misión".
