La Plaza Mayor de Zamora, escenario de rescate de un accidente con múltiples víctimas

La coordinación de los diferentes servicios de emergencias es clave en un accidente. Por ello, la Plaza Mayor se convirtió está mañana en el escenario de un impactante simulacro de un accidente de tráfico con múltiples víctimas. La actividad forma parte del V Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias, que se están celebrando en Zamora, bajo el lema "Unidos por un mismo latido".

Participantes en las jornadas y viandantes han podido comprobar cómo actúan los profesionales en distintas situaciones. Primero, en un atropello con un atrapamiento en el que los bomberos actuaron sacando a la víctima, para después intervenir el servicio de emergencias. Posteriormente, un accidente en el que actuaban un conductor con una fractura abierta en el pie y un copiloto que tenía lesiones leves. Y, por último, un accidente de tráfico con tres víctimas, entre ellas un fallecido y otro atrapado.

Simulacro de intervención de los servicios de emergencias en un accidente en la Plaza Mayor de Zamora. / Jose Luis Fernández / LZA

El objetivo de las jornadas es crear un espacio de aprendizaje, intercambio de conocimientos y experiencias para contribuir al crecimiento de la profesión y mejorar la atención en situaciones críticas. Para ello, los participantes han disfrutado de un innovador y dinámico programa con talleres prácticos, exhibiciones, mesas redondas y experiencias inspiradoras.

Un encuentro en el que, por primera vez, se han reunido no solo enfermeras, sino también todos los profesionales que forman parte del mundo de las urgencias y emergencias, es decir, técnicos de emergencias sanitarias, técnicos en cuidados de enfermería, médicos y estudiantes de todas estas disciplinas.