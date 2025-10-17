La Plaza Mayor de Zamora, escenario de rescate de un accidente con múltiples víctimas
Los servicios de emergencias participan en un simulacro dentro del programa de las V Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias
La coordinación de los diferentes servicios de emergencias es clave en un accidente. Por ello, la Plaza Mayor se convirtió está mañana en el escenario de un impactante simulacro de un accidente de tráfico con múltiples víctimas. La actividad forma parte del V Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias, que se están celebrando en Zamora, bajo el lema "Unidos por un mismo latido".
Participantes en las jornadas y viandantes han podido comprobar cómo actúan los profesionales en distintas situaciones. Primero, en un atropello con un atrapamiento en el que los bomberos actuaron sacando a la víctima, para después intervenir el servicio de emergencias. Posteriormente, un accidente en el que actuaban un conductor con una fractura abierta en el pie y un copiloto que tenía lesiones leves. Y, por último, un accidente de tráfico con tres víctimas, entre ellas un fallecido y otro atrapado.
El objetivo de las jornadas es crear un espacio de aprendizaje, intercambio de conocimientos y experiencias para contribuir al crecimiento de la profesión y mejorar la atención en situaciones críticas. Para ello, los participantes han disfrutado de un innovador y dinámico programa con talleres prácticos, exhibiciones, mesas redondas y experiencias inspiradoras.
Un encuentro en el que, por primera vez, se han reunido no solo enfermeras, sino también todos los profesionales que forman parte del mundo de las urgencias y emergencias, es decir, técnicos de emergencias sanitarias, técnicos en cuidados de enfermería, médicos y estudiantes de todas estas disciplinas.
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- David Gago, Concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: 'Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas
- Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
- Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas
- ¿Cuántos años le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín en Zamora?
- Isabel García Núñez, capitana de la Guardia Civil: 'Se nos juzga más a las guardias por ser mujer, seguimos siendo observadas