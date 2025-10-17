Conoce la nota que ponen los turistas en el primer día de puertas de EsperanZa abiertas al público

El jueves fue el día de la inauguración oficial, pero ha sido el viernes cuando EsperanZa, la vigésima octava edición de Las Edades del Hombre, se ha abierto al público general. El visitante con la primera entrada ha sido un zamorano, Paco, que confesó que toda su familia pertenecía a la Cofradía del Silencio o Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias y por ello le había resultado muy emocionante ser la primera persona en visitar la exposición el primer día de apertura.

Para el recuerdo se queda esa entrada con el número "000.001" con la que arranca el contador de la muestra. A lo largo de toda la jornada se han acercado a la exposición tanto zamoranos como turistas llegados de fuera que ex profeso se habían desplazado para ver la muestra el primer día. Al respecto, Arantxa, que ha estado atendiendo una de las taquillas, ha explicado que había mucho interés, gente que estaba esperando y, como curiosidad, un turista que reservó una noche más para poder ver la exposición este viernes. Además de muchos zamoranos, entre quienes han accedido a la Catedral el primer día de EsperanZa han figurado turistas de Valencia, Madrid o País Vasco, junto a belgas y algún anglosajón.

El primer visitante a Las Edades del Hombre. / Cedida

En esta primera jornada a la gente se le han dado facilidades para que quienes adquirían la entrada a última hora de la mañana pudieran visitar el preludio en San Cipriano por la mañana y la Catedral por la tarde o incluso quienes la compraban a última hora del día (el acceso a la Catedral se cierra media hora antes del cierre) se le permitía visitar una parte esa jornada y dejar para el sábado la otra.

Testimonios. / Alba Prieto

Por su parte, Fernando Martín, un zamorano que tras acabar el grado de Historia del Arte acaba de encontrar su primer trabajo en la exposición como guía de grupos y ha explicado que la primera jornada han recibido visitas colectivas de Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha o Castilla y León y se han llevado muy buena impresión porque "la propuesta es realmente interesante para el espectador, el concepto es muy filosófico y muy musical detrás, y eso la gente lo ha llegado a comprender".

Testimonios. / Alba Prieto

Entre los visitantes de la primera jornada, los hermanos Clotilde y Arturo Boch llegaron de Cardona (Barcelona) junto a sus parejas y admitieron que Las Edades del Hombre había sido el motivo que les había llevado a visitar Zamora y estaban encantados, "volveremos en otra ocasión para profundizar" mientras que él ponía "un 9 o un 10" porque todo tenía mucho nivel y estaban "muy bien explicado y muy proporcionado", con un orden muy coherente y muy interesante. Bondades también expresó el almeriense Benjamín Soriano mientras que la lucense Pina Vázquez no llegó a tiempo, pero prometió que el sábado visitaría la muestra.