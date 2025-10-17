José Peñín, periodista y divulgador del vino: "El placer de beber vino no es el trago en sí, sino compartirlo con amigos"

«Mis memorias del vino» es el último libro de este experto que narra en sus 700 páginas todo lo aprendido durante su trayectoria profesional y que compartió con los asistentes a la última cita del CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en el teatro del San Atilano.

¿Fue muy complicado recopilar toda la información que atesora este libro?

Yo siempre he sido un Diógenes de los folios, he guardado todo lo que he escrito desde que empecé hace ya cincuenta años. Y menos mal, porque la memoria es bastante frágil, pero he terminado 700 páginas, muchas veces ayudado por esa memoria externa que son los amigos. Pero tengo que decir que lo tomé con calma y, en ocho años, tan solo escribí el 20%. Fue cuando se puso hace dos años en contacto conmigo la editorial Planeta cuando apuré más para finalizar.

¿Cómo entró el vino en su vida?

Yo soy más catador que bebedor y entré en este mundo de casualidad, porque quería montar una empresa de venta de vinos por correspondencia, toda una osadía en el año 1975, además con vinos desconocidos en el gran mercado, aquellos que se elaboraban más en el ámbito local. Mi sorpresa fue que empecé a recibir pedidos de gente interesada en este proyecto. Cinco años después, escribí mi primer libro, "Manual de vinos españoles", y me enganchó el periodismo. Abandoné el lado más económico de mi empresa y montó la primera revista de vinos de venta en quioscos, "Bouquet".

Un abstemio en el reino de los vinos

¿No es curioso que un abstemio triunfe en el universo de los vinos?

Me acerqué al traje de los enólogos, que eran los que, por entonces, más sabían de vinos, pero respetando las distancias, porque no quería que se me metieran en el cerebro todo ese metalenguaje técnico, que puede llegar a aburrir. Empecé a catar, pero cuando a una persona no le gusta el vino, como bebida, tuve que aprender también a escupir.

¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo?

El vino no debe sobrepasar la nariz y hay que situarlo en las papilas gustativas, que es donde está el placer, como pasa con la comida. Además, al no estar imbuido por la costumbre familiar de beber, podía conseguir una mayor neutralidad a la hora de valorar los beneficios. No tenía predilección por ninguna zona vinícola y todo ello me permitió, basándome en los equilibrios, saber que el vino que más gusta es en el que tú percibes más sensaciones y armonía en boca. Y solía coincidir con la opinión de los expertos, además.

De alimento de primera necesidad a producto de lujo

¿Cómo ha pasado el vino de ser un producto alimentario a un auténtico lujo?

Cuando un producto deja de ser una bebida tradicional, el consumo tiende a ser hedonista. Otro cambio importante es que, desde la época mesopotámica, los hombres tomaban el vino con agua, especias, fruta o miel, pero ahora bebemos el vino más puro de la historia. En la actualidad, el nivel de consumo per cápita es menor, pero posiblemente haya más conocedores del vino que antes.

¿Hace tiempo que España ha dejado de ser conocida solo por su Rioja?

Tenemos una variedad muy amplia, sin perder de vista que el consumidor también ha cambiado. En mi libro, no solo se refleja la evolución del vino en España, sino en todos los países vitivinícolas y una de las razones de esta obra es que, en los últimos cuarenta años, se han producido los mayores y mejores cambios del vino, en todos los sentidos, tanto a nivel del consumidor como sociológico y cultural. Y yo tenía casi la obligación, por ser el más veterano de los periodistas del vino en activo, de contar esos cambios.

Esos cambios también se pueden ver en los vinos zamoranos.

Y no solo en Toro, sino en toda la zona de Tierra del Vino. Hay una tradición vinícola muy importante, en tierras agrestes, de producción cerealista, pero con una viña que se comportaba, con cepas que aguantaban mejor los cambios tan bruscos en invierno y verano.

Un producto para compartir

¿Sigue siendo solo catador o ya se puede considerar amante del vino?

El vino es un producto para compartir. Para mí, el placer de beber vino no es el trago en sí, sino el trago con amigos, con la gente que quieres. Cuando voy a un restaurante bebo, pero siempre menos que los demás, no por una cuestión de prudencia, sino porque aprendí que el 80% del placer se tiene en la boca y, para eso, no hace falta cantidad.

¿Qué siente al haber creado una guía que para muchos es una auténtica biblia de los vinos?

Creo que es mi éxito más permanente, porque, al editarse cada año, ya llevo 36 guías. Pero mi propósito con ella no era ponerme en un pedestal, sino crear una especie de vademécum para que la gente pudiera valorar la calidad del vino a partir de la opinión de una persona, como una ayuda, no algo definitivo.

¿Se atreve a vaticinar hacia dónde avanzará el mundo del vino?

El vino que viene va a ser más caro, posiblemente porque lo comprará menos gente, pero con dinero suficiente para poder disfrutarlo, al no ser ya un producto de primera necesidad. Entramos en una cultura hedonista que va a estar dirigida por una menor cantidad de vinos, de mayor calidad, aunque no mucho más que la actual. Y, lógicamente, dejará de ser un producto de masas.